Det var et af de mere misvisende halvlegsresultater.

3-0 stod der på stadiontavlen til AGF, i en kam hvor AC Horsens ellers havde domineret store dele af første halvleg.

Men med mål fra Youssef Toutouh, Mustapha Bundu og Alexander Ammitzbøl var kampen tæt på afgjort allerede ved halvleg. Og et flot reduceringsmål fra Louka Prip

ændrede ikke på, at AC Horsens nu er uden sejr i de sidste 10 kampe.

Her er B.T.s dom over de to mandskaber:

AGF' Youssef Toutouh har åbnet scoringen i superligakampen mellem AGF og AC Horsens på Ceres Park Arena i Århus, søndag den 28. april 2019.. (Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix) Foto: Ernst van Norde Vis mere AGF' Youssef Toutouh har åbnet scoringen i superligakampen mellem AGF og AC Horsens på Ceres Park Arena i Århus, søndag den 28. april 2019.. (Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix) Foto: Ernst van Norde

AGF (4-3-3)

Kamil Grabara: 6

Daniel Thørgersen: 5

Sebastian Hausner: 5

Frederik Tingager: 6

Casper Højer Nielsen: 6

Youssef Toutouh (ud: 71): 6

Adama Guira: 6

Bror Blume: 5

Mustapha Bundu (ud: 76): 8

Alexander Ammitzbøll: 6

Tobias Sana (ud: 82): 7

---

Benjamin Hvidt (ind: 71): 5

Kasper Lunding (ind: 76): UB

Magnus Kaastrup (ind: 82): UB

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

AC Horsens (4-4-2)

Matej Delac: 4

Peter Nymann: 5

Mads Juel Andersen: 5

Søren Reese (ud: 81): 5

Bjarne Jacobsen: 6

Sebastian Avanzini (ud: 53): 6

Sivert Heltne Nilsen: 4

Hallur Hansson: 6

Michael Lumb: 6

Rune Frantsen: 5

Nicolai Brock-Madsen (ud: 65): 4

---

Louka Prip (ind: 65): 7

Tobias Arndal (ind: 53): 5

Mikkel Mena Qvist (ind: 81): UB