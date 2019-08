Det var bestemt ikke kedeligt i Haderslev.

Lørdag aften tog FCK sejren i et opgør, hvor løverne sagtens kunne have vundet større end 2-1 i en kamp, hvor flere sprang i øjnene.

Dame N'Doye kom igen på måltavlen, og unge Jonas Wind spillede endnu en brandkamp, mens en tydeligt frustreret Viktor Fischer kæmpede for at finde niveauet.

SønderjyskE startede skidt, spillede sig lidt op, men de blev også straffet for at lave for mange fejl i forsvaret.

SønderjyskE (4-1-4-1)



Sebastian Mielitz

5



Alexander Bah

6



Stefan Gartenmann

4



Patrick Banggaard

4



Nicholas Marfelt (ud 82.)

5



Mads Albaek

6



Rilwan Hassan

6



Christian Jakobsen (ud 76.)

6



Marco Rojas (ud 68.)

5



Johan Absalonsen

6



Mart Lieder

4

Ekani Mpindi (ind 68.)

4

Peter Buch Christiansen (ind 76.)

UB

Danny Amankwaa (ind 82.)

UB

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER



F.C. København 4-4-2



Sten Grytebust

6

Guillermo Varela

5

Sotirios Papagiannopoulos

5



Victor Nelsson

7



Pierre Bengtsson (ud 80.)

5



Carlo Holse

7



Rasmus Falk (ud 46.)

5



Carlos Zeca

6



Viktor Fischer (ud 64.)

4



Jonas Wind

8



Dame N’ Doye

7

Jens Stage (ind 46.)

6

Pep Biel (ind 65.)

5

Bryan Oviedo (80.)

UB