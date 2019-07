FCK vandt 2-1 over AGF i en kamp, hvor der i en stor del af kampen var klar niveauforskel på de to hold.

Mod slutningen lukkede københavnerne dog unødvendigt AGF ind i kampen, men det var ikke nok for gæsterne, der rejser hjem med et nederlag i baggagen.

FCK kan dog især takke én mand for de tre point. Viktor Fischer var outstanding.

Se B.T.s karakterer her.

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

FC København (4-4-2)

Sten Michael Grytebust 5

Guillermo Varela 5

Victor Nelsson 5

Andreas Bjelland 6

Pierre Bengtsson 6

Robert Skov 6

Carlos Zeca 7

Rasmus Falk (ud 62.) 6

Viktor Fischer (ud 69.) 9

Dame N'Doye 6

Jonas Wind (ud 78.) 7

Snit: 6,2

Jens Stage (ind 62.) 4

Carlo Holse (ind 69.) 5

Pieros Sotiriou (ind 78.) UB

AGF (4-3-3)

Oscar Whalley 4

Alexander Munksgaard 3

Frederik Tingager 4

Jesper Juelsgård 4

Casper Højer 5

Mustafa Amini 6

Nicolai Poulsen 4

Bror Blume (ud 65.) 5

Mustapha Bundu (ud 65.) 4

Patrick Mortensen (ud 78.) 4

Jakob Ankersen 4

Snit: 4,3

Jon Dagur Thorsteinsson (ind 65.) 6

Tobias Sana (ind 65.) 4

Alexander Ammitsbøll (ind 78.) UB