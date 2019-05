AGF er videre i playoff-kvalifikationen om en adgangsbillet til efterårets Europa League.

Hjemme på Ceres Park i Aarhus vandt cheftræner David Nielsens tropper 2-0 over AaB, og sikrer sig dermed en samlet sejr på 3-0 over nordjyderne.

De to AGF-mål blev lavet af Bror Blume og Alexander Ammitzbøll.

Hvem var bedst og hvem var værst? Her er B.T.s karakterer:

AGF (4-1-4-1)

Kamil Grabara 6

Sebastian Hausner 5

Frederik Tingager 6

Jesper Juelsgård 6

Casper Højer Nielsen 6

Jens Stage 7

Mustapha Bundu (ud: 70.) 8

Mustafa Amini 6

Bror Blume (ud: 70.) 6

Jakob Ankersen (ud: 82.) 6

Alexander Ammitzbøll 7

Snit: 6,2

Adama Guira (ind: 70.) 6

Tobias Sana (ind: 70.) 6

Youssef Toutouh (ind: 82.) UB

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

AaB (4-3-3)

Jacob Rinne 5

Patrick Kristensen (ud: 81.) 6

Jores Okore 5

Mathias Ross Jensen (ud: 70.) 5

Kristoffer Pallesen 4

Kasper Risgård (ud: 55.) 5

Rasmus Würtz 6

Lucas Andersen 6

Kasper Kusk 5

Mathias Kaufmann 5

Tom van Weert 5

Snit: 5,2

Jakob Blåbjerg (ind: 55.) 4

Rasmus Thellufsen (ind: 70.) 5

Kasper Pedersen (ind: 81.) UB