For øjnene af 5.907 tilskuere skabte Superliga-bundholdet Esbjerg fB, der tidligere på ugen fyrede cheftræner John Lammers, en gigantisk overraskelse, da Brøndby IF blev besejret 3-1.

Adrian Petre og Joni Kauko scorede hjemmeholdets første to mål inden Dominik Kaiser før pausen reducerede til 1-2 direkte på frispark.

I anden halvleg forsøgte Brøndby at sætte Esbjerg under pres, men i stedet for selv at score lukkede og slukkede Jacob Sørensen med sin scoring til 3-1 tyve minutter før tid.

Hvem var bedst og hvem var værst? Her er B.T.s karakterer:

Esbjerg fB (4-5-1)

Jeppe Højbjerg 6

Daniel Anyembe 6

Jeppe Brinch 6

Markus Halsti 7

Jesper Lauridsen 6

Mathias Kristensen 6

Jakob Sørensen 7

Lasha Paranashvili 6

Joni Kauko (ud: 34.) 6

Pyro Soiri 6

Adrian Petre (ud: 69.) 6

Snit: 6,2

Nicklas Røjkjær (ind: 34.) 6

Yuri Yakovenko (ind: 69.) 6

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Brøndby IF (4-3-3)

Marvin Schwäbe 5

Johan Larsson 4

Andreas Maxsø 4

Sigurd Rosted 4

Anthony Jung 4

Dominik Kaiser 5

Josip Radosevic 5

Hany Mukhtar 5

Simon Hedlund (ud: 46.) 3

Kamil Wilczek 4

Jesper Lindstrøm (ud: 46.) 3

Snit: 4,2

Mikael Uhre (ind: 46.) 4

Kevin Mensah (ind: 46.) 5