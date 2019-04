10.124 tilskuere på MCH Arena i Herning så Brøndby IF besejre FC Midtjylland 2-1.

Marc Dal Hende bragte hjemmeholdet foran 1-0 efter ni minutters spil, og kort tid efter udlignede Simon Hedlund.

Efter pausen havde FC Midtjylland flere store chancer for at bringe sig foran, men i stedet slog Brøndby til i den anden ende af banen, da Jens Martin Gammelby scorede sejrsmålet et kvarter før tid.

Hvem var værst og hvem var bedst? Her er B.T.'s karakterer:

FC Midtjylland (3-4-3)

Jesper Hansen 6

Manjrekar James 5

Kian Hansen 6

Alexander Scholz 5

Mads Døhr Thychosen 5

Jakob Poulsen 6

Tim Sparv 6

Marc Dal Hende 6

Awer Mabil (ud: 79.) 6

Paul Onuachu 6

Frank Onyeka (ud: 66.) 5

Snit: 5,6

Gustav Wikheim (ind: 66.) 5

Mayron George (ind: 79.) UB

Evander Ferreira (ind: 83.) UB

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Brøndby IF (4-3-3)

Marvin Schwäbe 7

Jens Martin Gammelby 7

Hjörtur Hermannsson 6

Joel Kabongo (ud: 22. ) 5

Kevin Mensah (ud: 46.) 5

Hany Mukhtar 6

Josip Radosevic 6

Dominik Kaiser 6

Simon Hedlund 7

Kamil Wilczek 6

Mikael Uhre 5

Snit: 6,0

Benedikt Röcker (ind: 22.) 5

Anthony Jung (ind: 46.) 5

Nikolai Laursen (ind: 80.) UB