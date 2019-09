6.067 tilskuere på Sydbank Park i Haderslev så Sønderjyske vinde hjemmekampen mod Brøndby IF 2-1.

Christian Jakobsen og Patrick Banggaard bragte Sønderjyske foran 2-0, og fem minutter før tid reducerede Dominik Kaiser for Brøndby direkte på frispark.

Hvem var bedst og hvem var værst i den seværdige Superliga-kamp, der blev afviklet i silende regn?

Her er B.T.s karakterer:

Sønderjyske (4-5-1)

Sebastian Mielitz 7

Alexander Bah (ud: 79.) 6

Patrick Banggaard 7

Kees Luijckx 6

Stefan Gartenmann 6

Johan Absalonsen (ud: 72.) 6

Christian Jakobsen 7

Mads Albæk 6

Marco Rojas 5

Rilwan Hassan 6

Mart Lieder (ud: 65.) 4

Snit: 6,0

Nicholas Marfelt (ind: 79.) UB

Victor Ekani (ind: 72.) UB

Artem Dovbyk (ind: 65.)

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Brøndby IF (4-3-3)

Marvin Schwäbe 4

Johan Larsson (ud: 72.) 3

Andreas Maxsø 5

Sigurd Rosted 5

Kevin Mensah 4

Dominik Kaiser 6

Josip Radosevic 4

Lasse Vigen Christensen (ud: 67.) 6

Simon Hedlund (ud: 83.) 4

Kamil Wilczek 4

Hany Mukhtar 5

Snit: 4,6

Jens Martin Gammelby (ind: 72.) UB

Samuel Mraz (ind: 67.)

Jesper Lindstrøm (ind: 83.) UB



UB = udenfor bedømmelse