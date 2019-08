Kamil Wilczek scorede begge mål, da Brøndby IF søndag aften vandt udekampen mod Hobro IK 2-0.

Hermed er den polske angriber, der angiveligt er i søgelyset hos den tyrkiske storklub Besiktas, topscorer i Superligaen med seks fuldtræffere.

Hvem var bedst og hvem var værst?

Her er B.T.s karakterer:

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Hobro IK (4-4-2)

Jesper Rask 5

Jesper Bøge 5

Anel Ahmedhodzic 5

Rasmus Minor Petersen 5

Mathias Haarup 5

Emmanuel Sabbi 7

Mikkel M. Pedersen 6

Christian Cappis 6

Edgar Babayan 7

Julian Kristoffersen (ud: 74.) 5

Pål Alexander Kirkevold 5

Udskiftningsspillere:

Oliver Thychosen (ind: 74.) UB

Brøndby IF (4-3-3)

Marvin Schwäbe 6

Kevin Mensah 5

Hjörtur Hermansson 5

Anton Skipper 6

Anthony Jung 6

Dominik Kaiser 6

Josip Radosevic 6

Kasper Fisker (ud: 60.) 5

Simon Hedlund (ud: 87.) 7

Kamil Wilczek 8

Simon Tibbling (ud: 68.) 5

Udskiftningsspillere:

Mikael Uhre (ind: 60.) 6

Jesper Lindstrøm (ind: 87.) UB

Tobias Børkeeiet (ind: 68.) 6