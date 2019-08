FC Midtjylland stjal endnu engang sejren i slutminutterne, da de søndag aften vandt 1-0 over AaB.

Det lignede ellers, at FC Midtjylland ville lide deres første pointtab, da de i starten af anden halvleg måtte vinke farvel til deres anfører. Det skete, da Erik Sviatchenko trak sit andet gule kort efter en nødbremsning midt på banen.

En unødvendig aktion fra den ellers rutinerede forsvarsspiller. Men han kan være glad for, at resten af holdkammeraterne hev de tre point hjem i kampens slutminutter, efter et frispark fra Evander strøg igennem alt og alle og i mål.

Her er B.T.s dom over de to mandskaber:

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

FC Midtjylland (3-5-2)

Jesper Hansen: 8

Alexander Scholz: 6

Erik Sviatchenko: 3

Rasmus Nicolaisen: 5

Jens-Lys Cajuste (ud: 76): 5

Frank Onyeka: 5

Tim Sparv: 5

Evander Ferreira: 6

Joel Andersson: 6

Junior Brumado (ud: 46): 5

Gustav Wikheim (ud: 85): 6

SNIT 5,41

Sory Kaba (ind: 46): 5

Awer Mabil (ind: 85): UB

Mikael Anderson (ind: 76): UB

AaB (4-5-1)

Jacob Rinne: 4

Kristoffer Pallesen: 4

Kasper Pedersen: 6

Jores Okore: 4

Patrick Kristensen (ud: 88): 6

Kasper Kusk: 6

Patrick Olsen: 6

Robert Kakeeto (ud: 78): 5

Lucas Andersen: 5

Mikkel Kaufmann: 4

Tom van Weert (ud: 46): 4

SNIT: 4,91

Jakob Ahlmann (ind: 88): UB

Oliver Abildgaard (ind: 78): UB Wessam Abou Ali (ind: 46): 5