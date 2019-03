OB er klar til Superligaens mesterskabsslutspil efter de i mandag aftens Superliga-kamp mod AGF vandt 2-1.

Aarhusianerne førte ellers 1-0 på en scoring af stortalentet Kasper Lunding, der af tilskuerne fortjent blev kåret som man-of-the match.

Men OB-spillerne nægtede at give op, og på scoringer af Bashkim Kadrii samt Troels Kløve sikrede de sig tre point.

Hvem var bedst og hvem var bedst? Her er B.T's karakterer:

AGF (4-4-2)

Kamil Grabara 6

Alexander Munksgaard 5

Frederik Tingager 5

Jesper Juelsgård 5

Daniel Thøgersen (ud: 87.) 5

Kasper Lunding (ud: 81.) 7

Mustafa Amini 6

Jens Stage 6

Youssef Toutouh (ud: 64.) 5

Tobias Sana 5

Patrick Mortensen 5

Snit: 5,5

Jakob Ankersen (ud: 64.) 5

Mustapha Bundu (ind: 81.) UB

Alexander Ammitzbøll (ind: 87.) UB

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

OB (3-5-2)

Sten Grytebust 7

Ramos Leeuwin 5

Jeppe Tverskov (ud: 63.) 5

Oliver Lund 5

Ryan Johnson Laursen 6

Casper Nielsen 7

Janus Drachmann (ud: 71.) 6

Troels Kløve 6

Jacob Barrett Laursen 6

Bashkim Kadrii (ud: 79.) 6

Anders K. Jacobsen 6

Snit: 6,0

Alexander Ludwig (ind: 79.) UB

Jens Jakob Thomasen (ind: 63.) 6

Nicklas Helenius (ind: 71.) UB