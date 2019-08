AGF er tilbage på sejrskurs i Superligaen.

Hjemme på Ceres Park i Aarhus vandt cheftræner David Nielsens tropper 2-0 takket være scoringer af Nicklas Helenius og Mustapha Bundu.

Hvem var bedst og hvem var værst?

Her er B.T.s karakterer:

AGF (4-3-3)

William Eskelinen 6

Alexander Munksgaard 5

Nicklas Backman 6

Jesper Juelsgård (ud: 32.) 5

Casper Højer Nielsen 5

Mustafa Amini 5

Zach Duncan 6

Jakob Ankersen 5

Mustapha Bundu 8

Nicklas Helenius (ud: 79.) 7

Jon Dagur Thorsteinsson (ud: 80.) 5

Snit: 5,8

Frederik Tingager (ind: 32.) 6

Patrick Mortensen (ind (77.) UB

Bror Blume (ind: 80.) UB

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

AC Horsens (4-4-2)

Michael Lansing 5

Peter Nymann (ud: 63.) 5

Malte Kiilerich (ud: 46.) 4

Alexander Ludwig 5

Michael Lumb 5

Louka Prip 5

Bjarke Jacobsen 5

Hallur Hansson 6

Jonas Thorsen 5

Rune Frantsen 4

Nicolai Brock-Madsen 4

Snit: 4,8

Peter Therkildsen (ind: 63.) 5

Erhan Masovic (ind: 46.) 5

Mikkel Qvist (ind: 75.) UB