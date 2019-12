Fredagskampe i Aalborg bliver aldrig populære.

Således var der blot 3.791 tilskuere til Superliga-opgøret mellem AaB og FC Nordsjælland.

Kampen endte med sejr på 3-1 til FC Nordsjælland, og vil blandt andet blive husket for det kluntede selvmål, som AaB-veteranen Patrick Kristensen lavede.

Hvem var bedst og hvem var værst? Her er B.T.s karakterer:

AaB (4-5-1)

Jacob Rinne 5

Kristoffer Pallesen 6

Jores Okore 4

Rasmus Thelander 4

Patrick Kristensen (ud: 46.) 3

Frederik Børsting 4

Iver Fossum 5

Magnus Christensen 4

Oliver Abildgaard 5

Frederik Børsting (ud: 72.) 4

Lucas Andersen 5

Mikkel Kaufmann 5

Snit: 4,9

Andreas Hansen

Tom van Weert

Malthe Højholt

Lukas Klitten

Kasper Kusk (ind: 72.) UB

Mathias Ross Jensen

Kasper Pedersen (ind: 46.) 5

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

FC Nordsjælland (3-4-3)

Nicolai Larsen 6

Ulrik Yttergård Jenssen 6

Abdul Mumin 7

Clinton Antwi 6

Mads Døhr Thychosen 5

Mikkel Rygaard 6

Magnus Kofod Andersen 6

Mathias Rasmussen 6

Ibrahim Sadiq (ud: 62.) 5

Mohammed Kudus (ud: (89.) 7

Mikkel Damsgaard (ud: 72.) 5

Snit: 5,9

Jacob Steen Christensen (ind: 62.)

Isaac Atanga (ind: .72.) UB

Tochi Phil Chukwuani (ind: 89.) UB