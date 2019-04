5.042 tilskuere på Aalborg Portland Park så AaB og Vendsyssel FF spille 1-1 i onsdag aftens kamp i Superliga-nedrykningsspillets Pulje 2.

Banens bedste, Lucas Andersen, bragte AaB foran 1-0 i begyndelsen af første halvleg på et veltimet skud fra udkanten af straffesparksfeltet, mens Vendsyssel FF fik skabt balance i regnskabet, da hjemmeholdets Patrick Kristensen efter en halv times spil rettede et afslutningsforsøg fra Al-Hadji Kamara af.

Resultatet af den langt fra velspillede fodboldkamp betyder, at Vendsyssel FF nu er fem point foran Hobro IK, der fredag har chancen for at hale ind, hvis udekampen mod Randers FC vindes. Hvad angår AaB er man i nedrykningsspillet nu tre point efter Randers FC på førstepladsen.

Hvem var værst og hvem var bedst? Her er B.T.s karakterer:

AaB (4-3-3)

Jacob Rinne 5

Patrick Kristensen 4

Jores Okore 6

Mathias Ross Jensen 5

Jakob Ahlmann 5

Frederik Børsting (ud: 69.) 5

Magnus Christensen (ud: 46.) 5

Lucas Andersen 6

Kasper Kusk 6

Tom van Weert 4

Wessam Abou Ali (ud: 63.) 3

Snit: 4,9

Rasmus Würtz (ind: 46.) 5

Mikkel Kaufmann Sørensen (ind: 63.) 5

Kasper Risgård (ind: 69.) UB



Vendsyssel FF (3-5-2)

Nicolai Flø 6

Alexander Juel Andersen 5

Sander Fischer 6

Andreas Kaltoft 5

Tiemoko Konaté 5

Matti Steinmann (ud: 46.) 4

Mikkel Wohlgemuth 5

Francisco Junior 5

Søren Henriksen 4

Al-Hadju Kamara (ud: 90.) 5

Benjamin Källman (ud: 73.) 4

Snit: 4,9

Jon Thorsteinsson (ind: 46.) 5

Lucas Jensen (ind: 73.) UB

Morten Brander Knudsen (ind: 90.) UB

Og så tager vi er hurtigt kig på de ting, som vi kan tage med fra kampen mellem de to nordjyske Superliga-hold, der mødte hinanden for anden gang på få dage.

Det handler blandt andet om hjemmebane og fin form på rette tidspunkt.

1. Det er så trist i Aalborg

Tilskuerne peb og strittede med lange fingre, da Jakob Kehlet fløjtede af. Igen. Og man kan godt forstå utilfredsheden blandt Aalborg-fansene. AaB kan bare ikke på hjemmebane, hvor det kun er blevet 16 point i 15 kampe - og det er bare ikke godt nok af et hold, der gerne vil være med meget længere fremme.

2. Vendsyssel kan

Hjørring-holdet har fundet formen på det rigtige tidspunkt. De har længe vidst, at sæsonen nok ville ende i altafgørende play-off-kampe om overlevelse, og indsatsen i nedrykningsslutsspillet ser stabilt ud. Fire kampe - nul nederlag. Det er sådan noget, der kan betyde overlevelse.

3. Ris til Friis

Det er egentlig ret pudsigt. Optimismen og spillet fik hånd i hånd, da Jacob Friis fik det midlertidige trænerjob i AaB i efteråret. Foråret har dog ikke været lige så opmuntrende. Først glippede top-6, og efter at Friis fik det permante trænerjob 28. marts, har AaB slet ikke vundet. To nederlag og to uafgjorte i Superligaslutspillet - samt et nederlag i pokalturneringen.

Der mangler to runder af nedrykningspillet i Superligaen.