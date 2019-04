FC København hentede sejren i derbyet mod ærkerivalerne fra Brøndby.

Den københavnske duks kom ellers bagud på et mål af Simon Hedlund og en skidt aktion af Denis Vavro, men Robert Skov sørgede med et mål og en assist for en FCK-sejr på 2-1 over hjemmeholdet.

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Brøndby 4-4-2

Marvin Schwäbe 6

Jens Martin Gammelby (ud: 85.) 4

Hjörtur Hermannsson 5

Paulus Arajuuri 6

Kevin Mensah 5

Josip Radosevic (ud: 75.) 7

Dominik Kaiser 4

Simon Tibbling (ud: 67.) 7

Hany Mukhtar 7

Simon Hedlund 7

Kamil Wilczek 4

---

Nikolai Laursen (ind: 67.) 6

Besar Halimi (ind: 75.) UB

Mikael Uhre (ind: 85.) UB

FC København 4-4-2

Jesse Joronen 5

Peter Ankersen 5

Denis Vavro 4

Andreas Bjelland 6

Nicolai Boilesen 6

Robert Skov 8

Nicolaj Thomsen (ud: 88.) 6

Rasmus Falk (ud: 80.) 5

Viktor Fischer (ud: 71.) 6

Dame N'Doye 6

Jonas Wind 7

---

Sotirios Papagiannopoulos (ind: 71.) UB

Guillermo Varela (ind: 80.) UB

William Kvist (88.) UB