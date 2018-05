FC Nordsjælland skrev sig søndag ind i historiebøgerne. Klubben gik som den første i verden ind i velgørenhedsprojektet Common Goal, som er et initiativ, verdensstjernen Juan Mata står bag. Common Goal går i sin essens ud på at ville ændre tilværelsen for mange mennesker på hele kloden gennem fodbolden. Samtidig skal den også fungere som en modvægt til fodboldens grimme side, hvor pengene lander i de forkerte lommer hos folk med dårlig moral og grådighed. Og det skal altså ske ved, at alle medlemmer donerer en procent af lønnen.

Flere kendte profiler i Danmark som Kasper Schmeichel, Kasper Hjulmand og FC Nordsjælland-keeperen Runar Alex Runarsson er allerede en del af Common Goal, og søndag gik FC Nordsjælland forrest, da direktør Søren Kristensen underskrev en aftale, der gør, at Superliga-klubben fremover vil donere en procent af klubbens samlede stadionomsætning til Common Goal, og hele klubbens ledergruppe på 10 personer vil gøre det samme med en procent af deres løn.

Det historiske øjeblik blev en realitet, da Common Goal-ambassadøren Kasper Schmeichel var på besøg på Right to Dream Park søndag til den afgørende bronzekamp mod FC København, og den danske målmand hylder FC Nordsjælland for at gå ind i kampen for at hjælpe de svageste.

»Det er fantastisk af klubben, og jeg tror, det giver genlyd derude. Det er en super besked, de sender, og forhåbentlig er der andre store klubber, som kigger på det og tænker, at de også vil være med og så følger trop,« siger Kasper Schmeichel, der midt i de vigtige VM-forberedelser havde afsat tid til at få aftalen i stand.

»Jeg synes, at det var vigtigt som Common Goal-ambassadør at være dér og støtte op om en klub, som jeg ikke har noget kæmpe stort forhold til, men det er en klub, som vælger at gå forrest i det her projekt, og det er vigtigt, at vi støtter op om hinanden. Så jeg ville rigtig gerne være med i den fase, som FC Nordsjælland er inde i nu. Det handler om at give tilbage, og alt tæller, hver gang klubben sælger et bæger popcorn eller en sodavand, og der er jo store omsætninger i klubberne, så det er rigtig, rigtig fedt,« forklarer landsholdsstjernen til BT og fortæller, hvorfor han selv har givet afkald på en procent af sin løn.

»Jeg er gået ind i det, fordi jeg synes, at det er et rigtig spændende projekt. Første gang, jeg hørte om det, var gennem Juan Mata, og jeg synes, at det er en fed måde at være med til at hjælpe andre. Vi gør det på en måde, hvor vi som fodboldspillere bruger hinandens netværk og hjælper og støtter med hinandens formål. De værdier, Common Goal udviser, passer rigtig godt med de ting, jeg synes rigtig godt om. Jeg synes, at du som fodboldspiller har en pligt til at hjælpe, hvor du kan, og der synes jeg, at Common Goal er en fantastisk mulighed, hvis man vil prøve at give lidt tilbage og gøre noget for andre som rollemodeller,« lyder det fra Kasper Schmeichel, der også har drøftet det med andre landsholdsspillere, men ikke vil presse nogen til at blive medlem.

»De gange, vi har været sammen på landsholdet, har vi ikke haft så meget tid, og fokus har mest handlet om fodbold, men jeg tror, at det er noget, vi kan tale om nu, hvor vi er samlet i en længere periode med landsholdet. Dem, der har spurgt ind til det, har været meget interesserede og positive omkring det. Jeg er ikke sådan én, der skal stå og sige, at man skal gøre det eller ikke gøre det. Hvis folk har lyst til det, er det fantastisk, og alle er velkomne, men det er ikke sådan, at jeg skal stå og sige ’kom nu, vær nu med’,« siger han og ser store perspektiver for Common Goal, efter FC Nordsjælland nu har slået hul på ballonen.

»Det er jo det interessante ved det. Det kan jo række så langt, som man overhovedet vil. Det handler om, at klubberne og Common Goals værdier er ens, og det plejer de fleste klubber at have, så det handler bare om, at lysten og viljen er dér, så kan det jo ende med at blive rigtig stort.«

De øvrige ansatte i FC Nordsjælland, herunder staben, administration og spillere skal individuelt beslutte sig for, hvorvidt de vil donere en procent af lønnen til Common Goal, og flere spillere har ifølge klubben allerede givet tilsang om det.