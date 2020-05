Med 117 mål er Dame N'Doye den mest scorende spiller i FCK's historie. Men det er slet ikke sikkert, at vi kommer til at se senegaleseren i den hvide trøje igen.

Sidst i april gennemgik den 35-årig angriber en operation, der formentlig holder ham ude resten af sæsonen, der varer indtil slut-juli. Men N'Doye har også kontraktudløb med FCK efter sæsonen.

»N'Doye har gennemgået en operation, som vi må se, om han kommer tilbage fra,« siger Ståle Solbakken og påpeger, at senegaleseren er i gang med genoptræningen.

Netop det forløb bliver afgørende for en eventuel forlængelse.

Ståle Solbakken taler med sine spillere under Superliga-klubben FC Københavns træning på Frederiksberg, fredag 15. maj 2020. Som et led i genåbningen af Danmark må professionel idræt starte op igen efter en lang coronapause. Foto: Tariq Mikkel Khan Vis mere Ståle Solbakken taler med sine spillere under Superliga-klubben FC Københavns træning på Frederiksberg, fredag 15. maj 2020. Som et led i genåbningen af Danmark må professionel idræt starte op igen efter en lang coronapause. Foto: Tariq Mikkel Khan

»Det bliver en samtale mellem ledelsen, læge Boesen og mig. Vi har også en dialog med Ragnar Sigurdsson, der også har haft sine udfordringer med mange små skader. Begge forlængelser er sat på pause, indtil vi kan se, hvad det fornuftige er at gøre,« forklarer Solbakken om de to eneste spillere i FCK-truppen, der har kontraktudløb denne sommer.

Det bliver en dialog mellem spillere, chefer, ledere og ejere, der afgør, hvorvidt de to spillere fortsat har en fremtid som spillere i FCK. Forskellen er dog, at Ragnar Sigurdsson igen træner med holdet, og han dermed kan bevise sit værd i kampene.

Sæsonudskydelsen grundet corona-krisen besværliggør selvfølgelig processen med forlængelserne, men hovedstadsklubbens økonomi giver heller ingen garanti i forhold til, hvordan den fremtidige spillertrup kommer til at se ud.

I den forgangne uge offentliggjorde Parken Sport & Entertainment sit regnskab for første kvartal i 2020, og tallet på bundlinjen var rødt: 73 millioner kroner.

Ståle Solbakken interviewes efter FCK-træning fredag 15. maj. Foto: Mikkel Johansen/Byrd Vis mere Ståle Solbakken interviewes efter FCK-træning fredag 15. maj. Foto: Mikkel Johansen/Byrd

Det kan have indvirkning på spillerkøb- og afgange frem mod 20/21-sæsonen.

»De oprindelige planer, som er lagt, er foreløbigt skrinlagt grundet alt det her. Og så må vi se, hvilke planer vi tager op, og hvilke der er umulige at gennemføre. Det handler jo ikke bare om spillere, der skal ind, det handler lige så meget om spillere, der skal ud. Du har den dynamik, hvor det lige nu er umuligt at forudse, hvad der vil ske.«

Til spørgsmålet om, hvorvidt FCK kan havne i økonomiske problemer efter regnskabet, var Solbakkens svar kontant.

»Det har vi ingen antydning om, at vi kommer til at være.«