Det er normalt det første, som trænerne gør, når slutfløjtet lyder.

Men efter en voldsomt intens kamp på Brøndby Stadion, ja, så var der intet håndslag og et 'tak for kampen' mellem Brøndbys og FC Nordsjællands cheftrænere, da Brøndby netop havde vundet 2-1 over FCN søndag aften.

I stedet farede FCN-træner Johannes Hoff Thorup ind på banen, fordi hans spillere var i det røde felt, forklarer han efter kampen - han beklager dog det manglende håndtryk.

»Jeg havde slet ikke fokus på det lige der. Mit fokus var på mine spillere, for jeg kunne se, at de var frustrerede.«

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

»Vi skal ikke rende ind i nogle unødvendige advarsler efter kampen, for det kan vi jo også. Så hvis jeg ikke var forbi ham efter kampen, så beklager jeg det.«

»Det var ikke noget, jeg tænkte over. Jeg kunne bare se, at mine spillere var rigtig frustrerede, og der skulle jeg ind at sikre mig, at vi ikke fik advarsler, for det er det sidste, vi har brug for,« sagde Johannes Thorup, der fik gult for brok i løbet af kampen.

Han forsikrede, at han ville give Brøndby-kollegaen et klap på skulderen efterfølgende.

»Ja, det gør jeg. Vi er gode kollegaer.«

I Brøndby-lejren tog sejrherren Jesper Sørensen det ganske roligt, at kollegaen ikke var forbi efter kampen, hvor temperamenterne var helt i vejret - både på banen og mellem trænerne i begge lejre.

»Johannes er en god kollega, det opfatter jeg ham bestemt som, og det håber jeg, at han opfatter mig som. Nogle gange kommer sindene i kog derude, det er klart, og der var vist også engang noget med Uwe Rösler (AGF-træner, red.) og jeg - sådan er det bare.«

»Så jeg går ikke så meget op i det - vi skal nok få set hinanden i øjnene en anden god gang. Vi kommer jo nok til at møde hinanden igen,« siger Jesper Sørensen med et smil.

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Der var flere situationer, som fik de involverede og tilskuerne på Brøndby Stadion i det røde felt - men særligt én situation gav anledning til heftige diskussioner.

Kort inden Nicolai Vallys' forrygende 2-1-scoring nedlagde Daniel Wass FCNs Diomande - og der var absolut ingen i FCN-lejren, som forstod, hvordan der ikke var frispark.

Johannes Hoff Thorup forsøgte på sin egen måde at holde sig fra at kritisere dommer Sandi Putros.

»Har I set den?,« spurgte han først de fremmødte journalister, der ikke blev efterladt med nogen tvivl om, hvad den noget frustrerede cheftræner mente om situationen.

»Jeg ved, det bliver en overskrift, hvis jeg siger det ene eller det andet, og det har jeg ingen interesse i. Så lad os bare sige, at I har set den og at jeg har set den, og de fleste på stadion har vel en holdning.«

Brøndby-træner Jesper Sørensen medgav efter kampen, at der sagtens kunne være dømt frispark, ligesom FCNs Diomande mente, at dommeren begik en fejl - du kan høre dommerens forklaring i videoen over artiklen.

Matchvinder Nicolai Vallys var glad for, at Sandi Putros' fløjte forblev tavs.

»Der er jo berøring, og jeg kan godt se, at han rammer ham. Det kan godt være, der var frispark, men det blev ikke dømt, og det er jeg selvfølgelig glad for,« sagde Vallys, der fik fem ud af seks stjerner i B.T.s dom over opgøret på Brøndby Stadion, hvor Brøndby lagde sig på andenpladsen med ét point op til FC København.

FC Nordsjælland halter noget mere, da man nu er nummer fem og har syv point op til FCK.