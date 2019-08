Sikke en sommeraften i Aarhus. Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel over Ceres Park og AGF sikrede sig Superliga-sæsonens første sejr, da AC Horsens blev sendt hjem med et nederlag på 0-2.

»Vi var i krise efter vi for et par uger siden tabte til Lyngby. Men siden synes jeg, det er gået fremad kamp for kamp,« sagde AGF-træner David Nielsen med et ansigtsudtryk, der signalerede lettelse og stor tilfredshed.

Straks efter kampen omfavnede han sin nyindkøbte angriber Nicklas Helenius.

»Alle på holdet fortjener ros. Spillerne leverede en mental stærk indsats. Vi tørstede efter en sejr, og fik den,« sagde David Nielsen.

AGF's Nicklas Helenius har scoret til 1-0 mod AC Horsens. Foto: Henning Bagger Vis mere AGF's Nicklas Helenius har scoret til 1-0 mod AC Horsens. Foto: Henning Bagger

Første halvleg var tæt på at ende målløs. Men fem sekunder før pausen slog Nicklas Helenius til, da han med et ydersidespark sendte bolden forbi Michael Lansing i Horsens-målet.

»Det var dejligt at få chancen fra start. Jeg synes, sejren var fortjent. Der blev arbejdet stenhårdt af alle,« sagde Nicklas Helenius.

Det var første gang siden sommerens skifte fra OB, at han havde fået plads i AGF's startopstilling.

»Heldigvis scorede jeg, men havde jeg været en anelse mere skarp, burde jeg nok have scoret én gang til i begyndelsen af anden halvleg,« sagde Nicklas Helenius.

AGF's Mustapha Bundu har scoret til 2-0 mod AC Horsens. Foto: Henning Bagger Vis mere AGF's Mustapha Bundu har scoret til 2-0 mod AC Horsens. Foto: Henning Bagger

I stedet var det Mustapha Bundu, der cementerede AGF's sejr på et skud fra distancen efter en times spil.

»Krisen er afblæst. Nu ser vi fremad. Præstationsmæssigt var det vores bedste kamp i denne sæson. Og hvad angår mig personligt, er jeg udmærket tilfreds med det jeg lavede,« sagde han med et stort smil.

Det var dog ikke alle AGF'ere, der var i godt humør.

Således udgik stopperen Jesper Juelsgård.

AGF's sportschef Peter Christiansen. Foto: Henning Bagger Vis mere AGF's sportschef Peter Christiansen. Foto: Henning Bagger

»Jeg er bange for, at en knogle i hånden er brækket. Nu må jeg en tur på hospitalet for at få den røntgenfotograferet,« sagde han.

Efter kampen talte B.T.s udsendte med AGF's sportschef Peter Christiansen om, hvilke planer han har indkøbsmæssigt inden transfervinduet smækker i indenfor de nærmeste par uger.

»Vi leder primært efter en spiller, der kan styrke midtbanen,« sagde Peter Christiansen, der ikke ønskede at kommentere snakken om, at den fritstillede FC Midtjylland-veteran Jakob Poulsen er et muligt købsemne.