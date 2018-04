Den nye AC Horsens-målmand Matej Delac, der slutter sig til den danske Superligaklub til juni, er blevet genstand for mange jokes siden John Terry forlod Chelsea i sommers.

For med det tidligere Chelsea-ikons afsked i sommers, var Metaj Delac den spiller, der havde været i den engelske storklub i længst tid.

Han skrev under på en fem-årig kontrakt med Chelsea tilbage i 2009, men én ting adskiller ham fra mange af de andre: han har ikke spillet så meget som et sekund for de blå.

Noget, der har fået mange fans til at lave sjov med den 25-årige kroat, skriver Mirror.

'Yndlings Matej Delač øjeblik?' spørger en Twitter-bruger blandt andet, og det har kastet flere drillerier af sig.

Favourite Matej Delač moment? https://t.co/tqRKQz3dQo — Kenneth (@NiceGuyKenny) 4. april 2018

'Så mange at vælge imellem, men det må være dengang jeg fandt ud af, hvem han var, for omkring 20 minutter siden,' skriver en anden.

So many to choose from but it has to be the time I learned who he was, about 20 minutes ago — DavidCFC (@davidodonnell09) 4. april 2018

'Min far har været Chelsea-fan i 40 år, og han virker ikke til at vide, hvem Matej Delac er,' skriver en tredje.

My dads been a chelsea fan 40 years and he doesn’t seem to know who Matej Delac is, pfft — James Ainsworth (@JMWAinsworth) 3. april 2018

Og ikke nok med at han ikke har fået spilletid for Chelsea, så er han de sidste ni år blevet lejet ud til intet mindre end ti klubber.

Grunden til det aldrig blev til en debut for de blå er ifølge Mirror nogle problemer med arbejdstilladelsen, der har gjort, at Matej Delac aldrig er blevet registreret som Premier League-spiller. Tilbage i november sidste år fortalte kroaten dog, at han på ingen måde havde fortrudt sit skifte til Chelsea.

»Problemet har ikke været min kvalitet. Chelsea troede på mig og forlængede min kontrakt adskillige gange, men problemet var altid min arbejdstilladelse. De havde en plan for min karriere, men det er ikke alt, man kan planlægge,« sagde han ifølge Mirror.