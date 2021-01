Michael Essiens navn er ikke umiddelbart et, man forbinder med Superligaen og FC Nordsjælland.

Tværtimod rimer det oftere på Champions League-triumfer, José Mourinho og europæiske storklubber, og derfor kom det bag på de fleste, da den tidligere Chelsea- og Real Madrid-spiller blev en del af FC Nordsjælland 9. september.

Også Superliga-klubbens egne spillere, der blev 'starstruck' ved mødet med den ghanesiske stjerne. Det fortæller han til B.T.

»Jeg kunne mærke det på den måde, de kiggede på mig. Den måde, de talte med mig på. Da jeg kom hertil, var de fleste ret generte, men det var jeg egentlig også,« siger Michael Essien, som skal være bindeled mellem spillere og trænere som players coach.

Michael Essien skrev kontrakt med FC Nordsjælland i starten af september. Han er flyttet ind i lejlighedskomplekset her, tæt på Right to Dream Park. Foto: Nikolai Linares/Byrd Vis mere Michael Essien skrev kontrakt med FC Nordsjælland i starten af september. Han er flyttet ind i lejlighedskomplekset her, tæt på Right to Dream Park. Foto: Nikolai Linares/Byrd

Men hvordan kom det – på papiret – bizarre ægteskab mellem den ghanesiske stjerne og klubben med base i Farum egentlig i stand?

Først og fremmest er det personlige relationer, der har været i spil. FC Nordsjælland har dybe rødder i Ghana via samarbejdet med Right to Dream-akademiet, som er stiftet af FCN's ejer, Tom Vernon.

»Vi har kendt hinanden meget længe. De seneste tre-fire år har han (Tom Vernon, red.) sagt til mig, at jeg skulle besøge stedet her i Danmark. Det ville jeg gerne, men tiden skulle også være til det,« fortæller Michael Essien.

»I år traf jeg så beslutningen om at komme.«

Blå bog – Michael Essien Navn: Michael Kojo Essien

Michael Kojo Essien Født: 3. december 1982 (38 år)

3. december 1982 (38 år) Fødested: Accra, Ghana

Accra, Ghana Position: Midtbanespiller

Midtbanespiller Har spillet i følgende klubber: Bastia (2000–2003), 74 kampe, 12 mål Lyon (2003–2005), 96 kampe, 13 mål Chelsea (2005–2014), 256 kampe, 25 mål Real Madrid (lån, 2012–2013), 35 kampe, 2 mål Milan (2014–2015), 22 kampe, 0 mål Panathinaikos (2015–2016), 15 kampe, 1 mål Persib Bandung (Indonesien, 2017–2018), 30 kampe, 5 mål Sabail (Aserbajdsjan, 2019–2020), 15 kampe, 0 mål 58 kampe og 9 mål for det ghanesiske landshold i årene 2002–2014 Assistenttræner i FC Nordsjælland fra 2020.

Kilde: Transfermarkt.

Stjernen aflagde dansk visit sidst i august og i starten af september. Ideen var egentlig bare et besøg.

Men så tog det fart.

Essien blev imponeret af klubbens tilgang til fodbolden og spillerudvikling. Derfra blev det uskyldige besøg til en hed flirt.

Én særlig samtale gjorde udfaldet.

Havde du spurgt mig, dengang jeg spillede, havde jeg sagt nej Michael Essien, Players Coach i FC Nordsjælland, om at blive træner.

»Processen var egentlig meget ligefrem. Jeg havde en venskabelig snak med ejeren. Cheftræneren skulle selvfølgelig også godkende det,« fortæller Michael Essien.

»Da jeg selv havde været her og set det hele, blev det meget nemt for mig at træffe beslutningen,« siger den tidligere spiller, der kaster sig ud i sit første trænerjob.

Selv om fodboldstøvlerne ikke officielt er snøret for sidste gang som aktiv fodboldspiller, er den tidligere AC Milan-sliders hovedfokus nu at gå trænervejen, og netop det aspekt var også vigtigt hos ghaneseren.

»Det her passer mig i forhold til, hvilke træneraspekter jeg gerne vil lære,« siger manden, der har skrevet kontrakt med FC Nordsjælland indtil 30. juni 2021.

Michael Essien spillede under José Mourinho i mange år. Her skifter han til Chelsea i 2005. Foto: CARL DE SOUZA Vis mere Michael Essien spillede under José Mourinho i mange år. Her skifter han til Chelsea i 2005. Foto: CARL DE SOUZA

I løbet af sin succesfulde spillerkarriere blev Essien skolet i, hvad han skulle. Ikke hvorfor. Sådan var det for eksempel i Real Madrid.

Her gik José Mourinho rundt og fortalte Benzema, Ronaldo og de andre stjerner, hvilke opgaver de skulle løse på banen.

Dem løste de, og det virkede. Men som træner får Michael Essien en anden side af spillet at se.

Også selv om han aldrig havde troet, han skulle være træner.

»Lysten kom for to år siden. Havde du spurgt mig, dengang jeg spillede, havde jeg sagt nej.«

»Men så tænkte jeg, at jeg har spillet på toptopniveau, og at det måske ville være en idé at give noget tilbage til de unge,« siger Michael Essien, der fastslår, at det ikke er nok at have været en god spiller for at være træner.

Det er derfor, han uddanner sig. Og blandt andet grunden til, at han er havnet i FC Nordsjælland.

»Og så har klubben et stort akademi hjemme i Ghana. Det giver mening for mig at være her.«

Under besøget i Farum lavede B.T. også et længere interview med verdensstjernen, der er flyttet til Farum. Det kan du læse her.