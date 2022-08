Lyt til artiklen

Comeback af Cornelius.

Den store danske landsholdsangriber Andreas Cornelius er landet med privatfly i Roskilde lufthavn og er klar til at færddigøre en aftale med FC København.

Han rejste fra Trabzon tidligere i dag, og nu mangler der kun et lægetjek samt de sidste detaljer i kontrakten.

Det er anden gang, Cornelius vender tilbage til FCK. Første gang efter et mislykket ophold i Cardiff - denne gang som mester og topscorer i Trabzonspor.

Det sluttede dog med Champions League-exit til netop FCK - men det får han jo så glæde af nu.

Indtil handlen er helt i hus, kan Cornelius ikke udtale sig til medierne, der ellers var mødt talstærkt op i den lille lufthavn. Han smed dog en lille kommentar til pressen, da han kom ud af det lille fly:

»Hva' sker der?,« lød det muntert fra den hjemvendte angriber.

Han kunne samtidig se en masse FCK-fans, der var mødt spændt op til ankomsten.

Der var såmænd også et par, der havde taget 'Velkommen hjem'-kage med til lufthavnen.

Cornelius snuppede en bid, og så måtte han videre i dagens program. Og han tog kagen med, så buddet nåede ikke engang selv at smage.

»Jeg havde taget den med for at dele, men Cornelius skulle bare have den hele selv,« siger Jonatan, der håber på at få et par VIP-billetter som tak.