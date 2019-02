Det kontroveriselle højdepunkt i superliga-kampen mellem Brøndby IF og Randers FC kom, da dommer Jakob Kehlet dømte straffespark til Brøndby IF efter en tackling af Erik Marxen, som også blev vist ud for sit andet gule kort.

Men nu har Fodboldens Disciplinærinstans besluttet, at Marxens andet gule kort i kampen skal trækkes tilbage, hvorfor han kan være med i weekendens kamp mod Sønderjyske. Det skriver Randers på sin hjemmeside.

Randers FC's forsvarer hægtede, ifølge Kehlet, Simon Hedlund, men tv-billeder viste, at svenskeren selv sparkede ind i Randers FC-spilleren. Alligevel blev der dømt straffespark, hvilket medførte et gult kort til Marxen, som dermed måtte forlade banen, da han tidligere havde modtaget en advarsel.

Brøndby IF bragte sig foran på straffesparket i kampen på Brøndby Stadion, som endte med en 2-1-sejr til hjemmeholdet.

Randers FCs Erik Marxen fælder Brøndbys Simon Hedlund som får straffespark under superligakampen mellem Brøndby-Randers FC på Brøndby Stadion søndag den 24 februar 2019 Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Randers FCs Erik Marxen fælder Brøndbys Simon Hedlund som får straffespark under superligakampen mellem Brøndby-Randers FC på Brøndby Stadion søndag den 24 februar 2019 Foto: Liselotte Sabroe

Efterfølgende indbragte Randers FC sagen for Fodboldens Disciplinærinstans med henblik på at få karantænepointene nedsat, og det har altså haft det ønskede udbytte.

Jakob Kehlet har konstateret, at han har skønnet forkert efter at have set situationen mange gange igennem efterfølgende og anerkendt, at han i stedet burde have tildelt Erik Marxen et frispark, da han kom foran Simon Hedlund, og at det var Brøndby-spilleren, der sparkede op bagi læggen på Erik Marxen.

Derfor burde Erik Marxen heller ikke være blevet tildelt sin anden advarsel i kampen.

»Jeg synes, det er god stil af dommer Jakob Kehlet, at han er stor nok til at indrømme en fejl som denne. Vi er rigtig ærgerlige over kendelsen og dens betydning i første omgang, men vi er glade for, at vi nu kan have Marxen med i weekendens vigtige kamp mod Sønderjyske,« siger Randers FC’s sportslige og kommercielle direktør Søren Pedersen.