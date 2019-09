De ville begge tage frisparket. Men det er der, som bekendt, kun én der kan.

Og det fik sindene i kog hos både Awer Mabil og Evander, da FC Midtjylland torsdag aften mødte Fremad Amager i DBU Pokalen.

I det 89. minut fik FC Midtjylland et frispark lige udenfor feltet, og Evander greb med det samme fat i bolden.

Den var Awer Mabil dog ikke med på, og han forsøgte at vriste bolden fra Evander, der holdt godt fat. For han ville tage sparket.

Det virkede bare ikke til at være planen, for alt imens en utilfreds Mabil forsøgte at få bolden, gestikulerede Evander ud til den midtjyske bænk flere gange, alt imens flere holdkammerater - herunder Jesper Hansen - blandede sig.

Og dommen fra bænken var tydeligvis klar - Mabil skulle sparke, og da Evander modvilligt og utilfreds afleverede bolden, var det til opråb fra holdkammeraten, der var tydeligt utilfreds med situationen.

Det stoppede dog ikke her, for da Awer Mabils frispark røg over mål, klappede Evander ud mod bænken. Hele situationen kan ses i toppen af artiklen.

Efterfølgende fortalte klubbens cheftræner, Brian Priske, at det selvfølgelig ikke var en situation, man ønskede i klubben, men at det ville blive håndteret internt.

»Jeg synes, det er for tidligt at stå og snakke om straf og alt muligt andet. Først og fremmest så håndterer vi det internt, og vi har heldigvis et par dage, til der er kamp igen,« sagde Brian Priske til TV3 Sport og fortsatte:

»Men det er ikke ønskeligt at se, og det skal helst ikke foregå i vores klub,« sagde FC Midtjylland-træneren.

En kamp, hvor Fremad Amager leverede overraskelsen og sendte midtjyderne ud af pokalturneringen, da Superliga-mandskabet tabte 1-0.

FC Midtjylland vandt turneringen sidste år, da de i Parken slog Brøndby IF efter straffesparkskonkurrence.