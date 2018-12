Fandt FC København på et snedigt modtræk til FC Midtjyllands lange indkast, eller var det blot et forsøg på at skabe god stemning?

Banderne var i hvert faldt rykket længere tilbage i den efterfølgende kamp - søndag mod Esbjerg - hvor hjemmeholdet sejrede 3-0 i forhold til FCM-opgøret.

Ståle Solbakken gæstede Canal 9s studie efter kampen, hvor snakken også faldt på de omdiskuterede bander.

»Jeg har fået alt for stor indvirkning på denne her, hvad skal man sige, 'bande-gate'. Jeg fik besked om, at de var rykket ind (til FC Midtjylland-kampen, red.), og det synes jeg så godt ud,« sagde Ståle Solbakken blandt andet - men kom også med denne bemærkning om FCMs indkast-specialist:

»Og så var Kian Hansens indkast meget dårligere, end de plejede at være, så det var godt.«

Øverst kan du se hele interviewet med Ståle Solbakken i Parken efter kampen mod Esbjerg.