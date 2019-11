Dagens detalje går til Emmanuel Sabbi.

Den offensive Hobro-spiller leverede et rent FIFA-trick i Parken søndag, da det nordjyske hold gæstede FC Købehavn.

Sent i første halvleg ved stillingen 0-1 spillede Sabbi sig forbi Viktor Fischer med et af den slags tricks, man ikke ser så tit i kampsituationer.

Sabbi samlede tæt på Hobros eget felt bolden op med begge fødder og løftede den op over sig selv og Viktor Fischer.

SE SELV I VIDEOEN ØVERST.

Men Sabbi og resten af Hobro-mandskabet måtte i sidste ende se sig slået, selvom de længe så ud til at kunne tage en chok-sejr i Parken.

To sene vendte nemlig kampen på hovedet, og FC København løb med sejren på 2-1.

Det var Pieros Sotiriou, der var fik gjort livet surt for Hobro med to mål på to minutter i 82. og 83. minut.