Fodbold betyder alverden for mange mennesker. Også i Odense, hvor en heldig fan fik en tidlig julegave efter OBs kamp søndag eftermiddag.

Målscorer Issam Jebali løb efter kampen ud til tilskuerne, hvor en jublende lykkelig mand med OB-halstørklæde fik tuneserens trøje og et kram.

Manden var tydeligvis enormt glad for at modtage Jebalis kamptrøje, som han krammede og nærmest kyssede i ren og skær glæde. Se hele episoden i videoen øverst.

»Jeg respekterer vores fans. Som klub er vi meget stolte af vores fans, især i svære situationer for de støtter os altid,« fortalte Jebali til Discovery efter kampen, hvor han også kunne grine af episoden.

»Det er gode billeder. Det er en ære for mig at spille her. Fansene i Odense er fantastiske,« fortsatte han.

Issam Jebali bragte OB foran med 1-0 efter 20 minutter, da han sparkede bolden ind bag FCN-målmand Emmanuel Ogura.

Kort før tid havde Jebali en fod med i spillet, da Max Fenger kom fri til sin 2-0-scoring.

Det var dog lige ved, at Jebali slet ikke kunne have spillet kampen søndag, da han sidste weekend fik rødt kort mod Viborg.

Udvisningen blev dog annulleret, da dommer Jakob Sundberg erkendte, at det var forkert at vise Jebali ud i situationen, hvor angriberen gled og altså ikke prøvede at filme sig til et frispark.