De var lykkelige mandag aften på Vestegnen, og fejringen ville ingen ende tage.

For de mange fans jublede i den grad - og forståeligt - over det første mesterskab i 16 år, og en enkelt af dem tonede pludselig meget klart frem på tv-skærmene hjemme i stuerne.

TV3 Sport havde studie nede ved banen, og her fik Camilla Martin, Kenneth Emil Petersen og Stig Tøfting pludselig besøg, mens de stod og talte om spillersalg i Brøndby.

En glad fan kom pludselig hoppende ind, og med en fadøl i den ene hånd, brølede han først sin glæde ud for derefter at lægge armene om de to eksperter i studiet.

Noget, der gjorde, at fodboldsnakken lige stoppede for en kort stund. Klippet kan ses i toppen af artiklen.

»Ikke mere øl, siger jeg bare,« sagde vært Camilla Martin med et smil på læben, inden hun forsøgte at stille et spørgsmål til Stig Tøfting.

Det måtte hun dog kortvarigt droppe for at tage øllen ud af hånden på den lykkelige og hoppende fodboldfan, der blev stående, hvilket til sidst fik hende til at gå bestemt hen til ham med ordene:

»Så. Nu skal du ud af studiet. Tak.«

Det fik Stig Tøfting til med et grin at konstatere, at 'det var godt, de havde deres egen udsmider,' alt imens Camilla Martin - der stadig stod med den konfiskerede øl - med et smil udbrød: »Det sejler!«

På banen sejlede det dog langtfra for Brøndby IF, der inden kampen havde guldet i egne hænder. En sejr over FC Nordsjælland betød, at klubben kunne hæve pokalen for første gang siden 2005.

Og den sejr kom i hus takket været to mål af henholdsvis Lasse Vigen og Anis Ben Slimane, og så var der i den grad guldfest på Vestegnen, hvor tusindvis af fans også var mødt op udenfor stadion.

De fik efterfølgende lov til at komme ind, så de kunne hylde deres helte. Du kan genopleve hele mandagens guldfest i live-bloggen her.