Så er der kamptidspunkter for de første runder af Superligaen 2018/19 - og der er et par overraskelser på blokken!

På grund af VM bliver den første runde afviklet på en lidt anderledes måde, end du typisk vil opleve for en Superliga-runde.

Det betyder blandt andet, at både FC København og Brøndby skal spille deres første kamp i år på en mandag.

Det skriver Superligaen på sin officielle hjemmeside.

Allerede for en række uger vidste man, at den første runde af Superligaen ville komme i karambolage med VM-finalen den 15. juli og bronzekampen dagen før. Derfor blev det meldt ud, at Superliga-kampe godt kunne afvikles samme dag som de to store VM-opgør, men det ville i så fald blive tidlige kampe, så folk kan nå hjem.

Det har altså betydet, at de populære tidspunkter lørdag og søndag aften er blevet ofret i Superliga-regi, og FC København og Brøndby, der oftest indtager de to spilletidspunkter, må se sig rykket til mandag.

Superliga-sæsonen 2018/19 åbnes på Vejle Stadion, hvor oprykkerne fra Vejle tager imod Hobro.

Kampprogrammet for den første runde lyder således.