En rasende og rystet Carlos Zeca talte lige ud af posen, da han skulle evaluere på blamagen, efter FC København blev kørt over af FC Midtjylland med 1-4 torsdag aften.

»Vi kan ikke komme ud til en kamp og præstere sådan her. Jeg kan kun spørge om tilgivelse og undskylde over for vores fans, for det her er en skændsel for os,« siger FCK-anføreren og tilføjer om klasseforskellen:

»Vi kom hertil med gode præstationer og resultater, men vi trådte ikke ind på banen i dag. Vi havde chancen for at komme tættere på holdene foran os, men vi viste hverken energien eller viljen til det. Vi mødte bare ikke op,« lyder det fra den ærlige Carlos Zeca, der heller ikke tog sig selv i forsvar, da han skulle analysere på præstationen fra sit hold.

»Der er ikke meget at tale om nu. Vi ved, hvad vi gjorde forkert. Vi er meget skuffede over os selv, og det burde vi være. Jeg er også skuffet over min egen præstation, for jeg spillede virkelig dårligt. Jeg skal gå forrest, så vi er flove, og i morgen kommer vi til at gennemgå kampen. Det her må ikke ske igen,« tordnede han og skjulte på ingen måde sin skuffelse.

'Zanka' kan godt forstå Zecas retorik. Foto: Liselotte Sabroe

En anden FCK-stjerne i Mathias 'Zanka' Jørgensen brugte ikke ord i samme kategori, men den negative oplevelse lyste lige så meget ud af ham.

»Jeg kan godt forstå retorikken (fra Zeca, red.). Det, vi kom ud og viste, var ikke det, vi gerne vil, og slet ikke det, vi har vist de foregående to gange mod FC Midtjylland,« siger Mathias 'Zanka' Jørgensen og fortæller om sit syn på holdets præstation:

»Vi er ikke tilfredse med, at vi slet ikke får matchet FC Midtjylland på energi, gejst, kampvilje. Vi vinder slet ikke nok andenbolde, og vi indkasserer alt for mange omstillinger, og der er de gode,« forklarer forsvarsspilleren, der så skidt ud ved Midtjyllands føringsmål, da han hang efter Brumado, som sendte bolden i kassen.

'Zanka', hvordan ser du det første mål?

»Det har jeg ikke set igen, så det kan jeg ikke rigtig …«

Hvordan oplever du det på banen?

»Vi får ikke lagt pres på, og jeg får ikke sikret bagrummet, og så bliver den slået op over.«

Bliver du overrasket over hans fart?

»Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg bliver overrasket over, at det er så god en bold,« lød det fra 'Zanka', inden han gik tilbage til omklædningsrummet.

Resultatet gør, at FC København nu har hele 11 point op til dagens modstander med seks runder tilbage.

»Jeg vil ikke være dum og sige, at vi kommer til at fange dem. Hvis vi havde vundet, var det en anden historie. Vi skal bare tænke på os selv og at præstere bedre. Denne trøje fortjener bedre, og det gør fansene også. Det er ikke godt nok,« siger Zeca om afstanden, inden han giver denne bedømmelse af sit holds sæson:

»Vi har spillet rigtig dårligt, og sæsonen er virkelig dårlig. Vi skal se indad.«