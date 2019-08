»Vi har meget at arbejde med. Og der er meget at bygge på.«

Så kontant var meldingen fra Brøndbys træner Niels Frederiksen. Fra sidelinjen kunne han se sit mandskab kollapse i den sidste del af kampen mod AGF.

Her tabte de blå-gule med 3-0 efter en anden halvleg, hvor gæsterne skruede op for blusset. Det virkede, og det lykkedes at holde Brøndby fra de store chancer.

Og en ting var at tabe, men måden det skete på kom alligevel bag på hjemmeholdets træner.

»Det overraskede mig, vi ikke var i stand til at skabe noget med bolden. At vi blev stresset af AGFs lidt hårdere pres i anden halvleg. At vi ikke var i stand til at spille os ud af det og komme med noget frem ad banen,« sagde Niels Frederiksen efter nederlaget.

»Det hele mangler jo i anden halvleg. Det er en dårlig præstation. Vi er ikke engang tæt på at lave et slutprodukt, vi er meget langt fra på alle parametre,« sagde Brøndby-træneren.

Han var langt fra den eneste, der bestemt ikke var tilfreds. Det samme gjorde sig gældende for Dominik Kaiser. Han var frustreret. Meget endda.

»På alle pladser var vi ikke på niveau til at vinde en Superliga-kamp. Vi lukkede tre mål ind. De skabte mange store chancer, før de scorede første mål. De vandt fortjent. Sådan en præstation skal man ikke levere. Det er virkelig hårdt, og så kan man ikke vinde i Superligaen,« sagde tyskeren.

Dominik Kaiser var frustreret efter kampen. Foto: Anders Kjærbye Vis mere Dominik Kaiser var frustreret efter kampen. Foto: Anders Kjærbye

Han efterlyste de rigtige løsninger og idéer. Dem havde Brøndby ikke nogle af, erkendte han.

Ligesom han også nikkede let til, at de sidste minutter nok godt kunne kaldes en slags kollaps.

»Det er hårdt. Det virker sådan de sidste minutter efter det andet mål. Så var kampen lukket. Generelt skal man ikke lukke et mere ind til sidst. Man skal være klar i hovedet. Pludselig stod det 2-0. Det er et dårligt resultat. Vi skal analysere det detaljeret. Vi har haft gode kampe de sidste uger. Det her var rigtig skidt men også muligheden for at se, at ikke alt er på helt højt niveau. Vi har en uge mere og en spændende kamp mod FC Midtjylland,« sagde Dominik Kaiser.

Efter kampen mod FC Midtjylland venter der en lille puster for ham og resten af Brøndby-manskabet, da der er landsholdspause.