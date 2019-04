Sikke et drama.

AGF førte 1-0. Kom bagud 1-2. Men fik takket være en scoring af Patrick Mortensen i dommerens tillægstid fik aarhusianerne 2-2 mod Vejle Boldklub i Superliga-nedrykningsspillets første spillerunde.

»Jeg er enomt skuffet. Ikke blot over resultatet. Men også over min egen præstation,« sagde AGF-målmand Kamil Grabara til B.T.s udsendte og tilføjede:

»Det var helt bestemt en af mine værste præstationer nogensinde.«

Vejle Boldklubs Allan Sousa har udlignet til 1-1 mod AGF's målmand Kamil Grabara i Superligakampen mellem AGF og Vejle Boldklub på Ceres Park i Aarhus , mandag 1. april 2019. Foto: Henning Bagger Vis mere Vejle Boldklubs Allan Sousa har udlignet til 1-1 mod AGF's målmand Kamil Grabara i Superligakampen mellem AGF og Vejle Boldklub på Ceres Park i Aarhus , mandag 1. april 2019. Foto: Henning Bagger

Og han havde ret.

Således kiksede han et udspark momentet før Vejles udlignende scoring til 1-1, og da Vejle kom foran 2-1 i det 84. minut, gik et ufarligt skud af Jonas Søgaard Andersen mellem benene på ham.

»Lige nu har jeg det helt og aldeles rædselsfuldt. Straks efter kampen var slut og vi var tilbage i omklædningsrummet, sagde jeg undskyld til holdkammeraterne. Jeg føler, det var min skyld, at det kom til at gå os som det gjorde,« sagde Kamil Grabara med et ansigtsudtryk, der signalerede frustration.

Ifølge AGF-cheftræner David Nielsen får den helt igennem elendige indsats dog ingen umiddelbare konsekvenser for Kamil Grabara.

AGF's cheftræner David Nielsen. Foto: Henning Bagger Vis mere AGF's cheftræner David Nielsen. Foto: Henning Bagger

»Flere gange i sæsonen har han været vores redningsmand. At han kikser fælt et par gange mod Vejle er naturligvis skidt. Men i min verden skal der også være plads til en svipser,« sagde David Nielsen.

Resultatet betyder at både AGF og AC Horsens i nedrykningsslutspillets pulje 1 har 32 point, hvilket er blot tre point mere end Sønderjyske.

»Vi må indstille os på at den resterende del af forårssæsonen bliver en overlevelseskamp for os,« sagde David Nielsen, der var alt andet end tilfreds med sit holds spil i første halvleg.

»Den måde vi indledte kampen på, var ikke god nok. Selvom vi egentlig holder dem fra store scoringstilbud, bliver vi alt for passive. Men heldigvis får vi mere intensitet og aggressivitet ind i spillet efter pausen. Så det var et rigtig hårdt wake-up-call på, hvad der nu venter os,« sagde David Nielsen.

Vejles rumænske træner Constantin Galca ærgrede sig over det uafgjorte resultat.

»Jeg synes, vi spiller en god kamp. Fortsætter vi på den måde er jeg jeg overbevist om, at vi redder vores Superliga-eksistens,« sagde han.