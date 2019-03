Fire italienske klubber lurer på Robert Skov, skriver et italiensk medie.

Robert Skov er uden tvivl ét af de varmeste navne i Superligaen i øjeblikket. Med sit kølige venstre bens-hug på direkte frispark og stabile spil har han vist sig solidt frem.

Og det er ikke noget, der er gået ubemærket hen.

Nu skriver det italienske medie Corriere dello Sport, at hele fire italienske klubber lurer på den 22-årig FCK-spiller. Mediet skriver videre, at det er klubberne Fiorentina, Atalanta, Sampdoria og Bologna, som er varme på at hente Robert Skov for en pris omkring 6 millioner euro - svarende til 45 millioner kroner.

Robert Skov i færd med at udføre sit efterhånden velkendte frispark. Foto: Henning Bagger Vis mere Robert Skov i færd med at udføre sit efterhånden velkendte frispark. Foto: Henning Bagger

Det er ikke første gang, at udenlandske klubber meldes stærkt interesseret i Robert Skov.

Også den engelske storklub Tottenham har kikkerten rettet mod ham. Her bliver det nævnt, at Tottenham ‘kigger efter en angriber, der kan spille bag Harry Kane i højre side eller på midten'. Det blev i den forbindelse fremhævet, at Robert Skov netop har trivedes i højre side i denne superligasæson.

Robert Skovs fornemme sæson for FCK kastede også en nylig landsholdsudtagelse af sig, men i Superligaens sidste spillerunde mod Hobro fik Robert Skov et skrub på ledbåndet, hvilket holder ham ude i mindst et par uger og dermed et afbud til landsholdet.

Robert Skov, der har kontrakt med FCK frem til 2022, er i øjeblikket Superligaens mest scorende spiller med 23 mål.