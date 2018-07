Hjörtur Hermannsson er en eftertragtet mand. For en måned siden forlængede Brøndby kontrakten med den islandske forsvarsspiller. Og nu har en ukendt russisk klub budt på ham.

Det fortæller Brøndbys sportsdirektør, Troels Bech, til det islandske medie Fótbolti.net. Han siger dog, at klubben har afvist buddet efter samtale med Hjörtur Hermannsson.

»Vi talte med Hjörtur Hermannsson om interessen, men blev enige om, at det ikke var det rette tidspunkt eller det rette sted for ham,« siger Troels Bech.

Hjörtur Hermannsson fejrer sejren og pladsen i DBU-Pokalfinalen sammen med holdkammeraterne fra Brøndby IF. Foto: Henning Bagger Vis mere Hjörtur Hermannsson fejrer sejren og pladsen i DBU-Pokalfinalen sammen med holdkammeraterne fra Brøndby IF. Foto: Henning Bagger

23-årige Hjörtur Hermannsson kalder den russiske liga for ‘spændende’, men siger samtidig, at det på nuværende tidspunkt vil være bedst for hans karriere, at han hjælper Brøndby med at blive dansk mestre.

Hjörtur Hermannsson var med til EM 2016, da Island overraskede alt og alle og kvalificerede sig hele vejen til kvartfinalen. Den unge islænding spillede ikke nogen kampe, men kaldte udtagelsen for den bedste dag i hans liv.