Brøndby og AGF havde en hård kamp om pointene på Brøndby Stadion, og det var ikke kun inde på banen, at der blev gået til den.

Under kampen var trænerne Uwe Rösler og Jesper Sørensen også i infight, og der var store diskussioner mellem de to herrer, ligesom tv-billeder efter slutfløjt viste, at der igen var uoverensstemmelser mellem dem.

Uwe Rösler slår fast, at det skete i kampens hede, og at der ikke er noget ondt blod mellem ham og Jesper Sørensen, da B.T. ville høre ind til sagen.

»Spørg de lokale (journalister, red.). I de seneste måneder har jeg været en rigtig god dreng. I de sidste seks måneder har jeg været en rigtig god dreng. Det var bare et par episoder, hvor han ville have et frispark, og jeg ville lade spillet fortsætte, og efter kampen gav vi hinanden hånden. Det var en hård kamp. Vi er venner. Der er intet i det, du kan bare spørge ham,« forsikrer Uwe Rösler.

Som senere, da Jesper Sørensen var kommet ud for at tale med den skrivende presse, også lige stak hovedet ind undervejs for at høre, om Brøndby-træneren var blevet spurgt om det samme, men så langt var vi ikke i det interview.

Men også Jesper Sørensen slog episoderne hen.

Uwe Rösler var i det hele taget godt tilfreds - bortset fra resultatet.

»Jeg er skuffet over, at vi ikke får noget ud af kampen. Vi leverede en meget god præstation derude. Det var nok den kamp i 2023, hvor vi har skabt flest chancer i en kamp, og for mig var handlede det også om størrelsen på de chancer.«

»Vi får et mål, der bliver afrettet, imod os, og vi havde selv en masse store muligheder for at score, og vi var modige i første halvleg, og i anden halvleg var vi også det bedste hold. På en normal dag havde Patrick (Mortensen, red.) scoret to mål,« siger AGF-træneren, som efter slutfløjt havde fat i sin målscorer, som af B.T. fik den ringeste karakter.

»Han er den bedste boksspiller i ligaen, han er en top målscorer, og nogle gange misser man bare mulighederne. Jeg er slet ikke bekymret for ham. Nogle gange må man bare acceptere en dag som i dag, men så må andre steppe op.«

Det gjorde de ikke, og så endte det med en sejr til Brøndby og en Jesper Sørensen, som godt kunne leve med ikke at få alle sine frispark, der gav grund til lidt diskussioner med den tyske modstandertræner.