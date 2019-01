Brøndby, FC København og FC Midtjylland er ikke de eneste fodboldklubber, der har mødt kritik ved at rejse til Dubai på træningslejr.

Det samme fik det norske fodboldhold Rosenborg.

Rosenborg havde i første omgang planlagt en træningslejr i Dubai i 2018, men alligevel valgte klubben ikke tage til Dubai.

»Det var blandt andet mig, der tog beslutningen på vegne af Rosenborg. Vi valgte at trække os fra Dubai. Vi ville ikke ind i en politisk diskussion med vores supportere, og derfor lyttede vi til dem. Derfor accepterede vi reaktionerne og beklagede på vegne af klubben,« siger Rosenborgs sportslige leder, Stig Inge Bjørnebye, til B.T. Sport.

Træningslejre i Dubai er blevet et tema, efter Brøndby, FC København og FC Midtjylland har planlagt træningslejre i Dubai - et land, der ofte bliver kritiseret for deres brud på menneskerettigheder.

Det er også menneskerettighedssituationen, som flere fans kritiserer, ligesom kritikken går på, at modstanderne, de skal møde på træningslejren, er for svage.

Særligt det politiske aspekt var også det, som fangruppen 'Kjernen' i Rosenborg var utilfredse med tilbage i 2017.

'Kjernen' opfordrede klubben til at flytte træningslejren væk fra Dubai. Det krænkede klubbens værdier, udtalte fangruppen.

Hvorvidt de danske klubber agerer korrekt ved at tage til Dubai, vil Stig Inge Bjørnebye ikke kommentere på. Men han erkender, at der kan opstå reaktioner, når det sportslige og politiske opvejes mod hinanden. Særligt hvis der er en stærk tilknytning mellem klub og fans.

Rosenborg er ikke det eneste nordiske hold, der har droppet sine træningslejre i Dubai.

Svenske Malmø valgte at holde deres træningslejr i Spanien frem for Dubai i både 2017 og 2018.

Oprindeligt havde klubben valgt Dubai, men vendte om grundet heftig kritik fra fansene.