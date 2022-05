Én spiller fik en helt særlig hyldest efter OBs søndagskamp.

For OB-fansene måtte sige farvel og tak for denne gang til manden, der i denne sæson har båret anførerbindet for de stribede.

»Det er svært at sætte ord på. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige.«

Efter næsten 200 kampe for OB blev der søndag sat punktum for Jens Jakob Thomasens optrædener på hjemmebanen i Odense.

»Selvfølgelig var det specielt. Jeg tror måske ikke helt, det er gået op for mig,« fortalte han til B.T. efter kampen.

Den 25-årige midtbanespiller fra Odense-bydelen Sanderum har kun to kampe tilbage for OB, inden han efter sæsonen drager mod nye eventyr.

»Det er en markering af et kapitel, der skrives de sidste kruseduller på. Det var sidste gang på Odense Stadion, så det var en mærkedag for mig. Det var meget specielt.«

»Selvfølgelig blev jeg rørt. Der er mange følelser involveret i det. Stadion har været en platform for mig de sidste mange år. Det har været omdrejningspunkt for mit professionelle liv. Det fylder meget og betyder meget,« fortsatte Jens Jakob Thomasen.

Anfører Jens Jakob Thomasen fik blomster før sin sidste hjemmekamp for OB på Odense Stadion. Det samme gjorde Ryan Johnson Laursen, Mikkel Hyllegaard og Tarik Ibrahimagic. Foto: Claus Fisker Vis mere Anfører Jens Jakob Thomasen fik blomster før sin sidste hjemmekamp for OB på Odense Stadion. Det samme gjorde Ryan Johnson Laursen, Mikkel Hyllegaard og Tarik Ibrahimagic. Foto: Claus Fisker

Efter kampen greb han en megafon og takkede OB-fansene for mange års support fra lægterne.

Situationen overrumplede Thomasen, der ikke kunne holde tårerne tilbage i øjeblikket.

»Ja, jeg kneb en lille tåre. Jeg blev rørt i det moment og overrumplet af følelser. Det var helt specielt, må jeg indrømme.«

»Jeg havde ikke forberedt noget. Det er heldigvis ikke endegyldigt farvel. Vi har de sidste kampe. Jeg har det fint med ikke at sige helt farvel endnu, og så er jeg måske bedre forberedt på det.«

Det allersidste punktum i Thomasens OB-kapitel sættes med pokalfinalen mod FC Midtjylland 26. maj.

»Forhåbentligt har vi mere at vinde. Jeg fik sagt så godt farvel, som jeg kunne. Måske kommer der en længere smøre på et tidspunkt.«

Det absolut bedste farvel ville naturligvis være den pokaltitel, der vil være OBs første i 15 år.

»Det taler for sig selv. Det ville være helt unikt.«

Jens Jakob Thomasen greb en megafon efter pokalsemifinalen – og han gentog successen efter sin sidste hjemmekamp for OB søndag. Foto: Kent Rasmussen/Byrd Vis mere Jens Jakob Thomasen greb en megafon efter pokalsemifinalen – og han gentog successen efter sin sidste hjemmekamp for OB søndag. Foto: Kent Rasmussen/Byrd

Jens Jakob Thomasen startede søndagens kamp mod Sønderjyske på bænken, og det var først i allersidste øjeblik, at han kunne løbe på græsset i Bolbro for sidste gang som OB-spiller.

»Da jeg står dernede, og der er lagt fem minutter til. Nå okay, nu står der 91. Bolden var lige ved at ryge ud, og jeg tænkte, 'nu må den godt ryge ud'. Jeg nåede ikke at blive helt nervøs.«

OB-profilen husker flere specielle minder blandt de mange oplevelser på Odense Stadion. Særligt den vigtige overlevelseskamp mod Horsens i foråret 2017.

»Jeg er nødt til at sige, at der er nogle stykker. Der er mange kampe med fænomenal stemning. Et af de bedste momenter følelsesmæssigt er målet mod Horsens i overtiden, hvor vi var pressede i bunden. Med det mål blev vi clearet for eventuelt at skulle spille playoffkampe.«

»Jeg kan også huske nogle hjemmekampe mod FCK og Brøndby, hvor stemningen har været helt elektrisk. Også senest mod Sønderjyske var det helt ekstremt.«

»Jeg har masser af gode minder derindefra, men det er svært at rumme dem allesammen. Det kan tage længere tid. Der er mange kampe at vælge imellem.«

»Jeg tilslutter mig fanskaren nu og følger med i klubben, og jeg håber, de klarer sig så godt som muligt.«

Thomasen vil fortsat ikke afsløre, hvad der skal ske efter sommerferien, når han for første gang i sin professionelle karriere skal trække en anden trøje over hovedet end OBs stribede.

»Ja, jeg er ved at zoome ind på det. Det er formentligt udlandet, der kalder.«

»Der er mange ting, der er konkrete, men jeg kommer ikke til at fortælle noget endnu. Jeg skal nok løfte sløret, når det passer.«