Brøndbys tyske forsvarsgeneral og anfører Benedikt Röcker fik de sidste par minutter på banen i holdets 4-2 sejr over Randers FC.

Her formåede klubben fra Vestegnen at skabe et vildt comeback, efter de i starten af anden halvleg var bagud 2-0.

Benedikt Röcker måtte se det meste af kampen fra bænken, og det var ikke nemt, forklarede han efter triumfen.

»Det var hårdt for mig at se dem være bagud 2-0. Jeg prøvede at gøre mit bedste fra sidelinjen, og de gjorde det fantastisk. Det var virkelig vigtigt - både for mig og for klubben.«

Da uret rundede de 90 minutter stod den lange tysker så med spillertøjet på og var klar til at træde ind på græsset på Brøndby Stadion for sidste gang.

Og det var et øjeblik, der betød meget.

»Det var en kæmpe lettelse, og det var skønt at få et par minutter. Jeg har ikke fået så meget spilletid på det seneste, så det var vigtig for mig at gå ind på banen én sidste gang foran fansene. Det var den perfekte slutning. Både for mig og for holdet efter en vanskelig sæson.«

Cheftræner Martin Retov har også kun positive ting at sige om sin tyske forsvarsspiller.

»Han har været en fantastisk leder. En spiller, der forrest hvor som helst og når som helst. Selvom jeg har måtte sætte ham af i dele af foråret, så har han vist en fantastisk mentalitet i forhold til at være kaptajn på holdet,« siger han og fortsætter:

»Uanset om han har båret en skuffelse inde i sig selv har han gået forrest. Han er en fantastisk personlighed,« siger Martin Retov.

29-årige Benedikt Röcker nåede at spille tre år på Vestegnen, hvor han har været med til at vinde to sølvmedaljer og en pokaltitel.

Han fortæller samtidig, at det endnu er uvist, hvad fremtiden for ham bringer. Den tager han, når han vender hjem til Tyskland.

»Jeg ved det ikke endnu, og det har været vigitgt for mig, at jeg afslutttede min tid her på den rigtige måde og havde fokus på den sidste kamp. Så forholder jeg mig til fremtiden, når jeg kommer hjem.«