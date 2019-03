Det var en rørt Jakob Fuglsang, der kunne lade sig hylde efter 5. etape af Tirreno-Adriatico.

»Det var en sejr for Scarponi.«

Sådan lød det fra den danske cykelrytter, skriver Feltet.dk. Jakob Fuglsang kørte over målstregen med knyttede næver, og han pegede også op mod himlen, da sejren var i hus, som en hyldest til afdøde Scarponi.

»Det er hans region og et af hans favoritløb. Der var mange fans, der på den sidste stigning råbte, at jeg skulle gøre det for Michele. Hans enke var der ved starten i går, så der tænkte jeg, at en etapesejr skulle dedikeres til ham,« sagde Jakob Fuglsang.

Una dedica speciale a Michele Scarponi | A special dedication to Michele Scarponi #TirrenoAdriatico @NamedSport pic.twitter.com/aXTRczHhpS — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) 17. marts 2019

Michele Scarponi mistede på tragisk vis livet den 22. april 2017, da han under en træningstur tæt på sit hjem blev kørt ned af en varevogn. Føreren indrømmede efterfølgende, at han havde kigget på sin smartphone under kørslen, og dødsfaldet sendte chokbølger gennem cykelverdenen.

Michele Scarponi blev blot 37 år, og han kørte op til sin død for Astana, hvor Jakob Fuglsang stadig kører. Søndag kørte han så en sejr hjem til holdet i Italien, hvor danskeren viste stor styrke på de 180 kilometer.

»Vi vidste, at holdet var stærkt. Vi så i går at de andre led, når vi lagde pres på. Det ville være svært at vinde ved at vente til finalen, og i dag var det min tur til at angribe fra distancen. Heldigvis lykkedes det,« sagde Jakob Fuglsang efter sejren.

Søndagens etapesejr er den første siden april sidste år for den 33-årige Fuglsang, der dog ikke formåede at køre sig i føretrøjen. Den beholder Adam Yates, der blev nummer to sent søndag eftermiddag. Løbet er dog ikke slut endnu, da der mangler yderligere to etaper de næste par dage. Først venter der Jakob Fuglsang og co. en flad etape, og tirsdag følger så en ti kilometer lang enkeltstartsetape.