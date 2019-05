Nu har både far og søn prøvet af vinde guld med FCK.

Farmand Per Wind har prøvet det 12 gange, og sønnike Jonas Wind kan nu løfte sit første trofæ som dansk mester.

Og det er ikke bare en stor oplevelse for unge Jonas Wind, der for alvor har gjort sig bemærket på FCK's hold. Også hans far, Per Wind, der har været team manger i klubben siden 2013 og har været i klubben i 20 år, var rørt.

»Ubeskriveligt. Jeg får sgu en klump i halsen. Det er min 12. gang og Jonas' første. Når ens eget afkom er med og har en 'impact' generelt henover sæsonen, det giver sgu et dejligt stik i hjertet,« sagde en rørt Per Wind til TV3 Sport.

FCKs Jonas Wind og Pierre Bengtsson efter superligakampen mellem FC København - Brøndby i Parken søndag den 5. maj 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere FCKs Jonas Wind og Pierre Bengtsson efter superligakampen mellem FC København - Brøndby i Parken søndag den 5. maj 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019) Foto: Liselotte Sabroe

De to FCK-herrer kunne fejre at blive danske mestre 2018/19, da de sejrede 3-2 i et vanvittigt drama over Brøndby i Parken søndag eftermiddag.

Og for Jonas Wind var det også noget helt særligt, da han som dreng har stået og kigget på holdet fejre et mesterskab mange gange.

»Det er vanvttigt, mand, og så i denne her kulisse. Det er noget, jeg har drømt om i meget lang tid,« sagde han til TV3 Sport og tilføjede:

»Det er noget, jeg har drømt om lige siden, jeg var en lille knægt.« Se hele interviewet øverst i artiklen.