»Man bliver helt rørt. Hold da op.«

Sådan sagde AGF-spiller Patrick Mortensen til Eurosport efter 1-1-opgøret mod Randers torsdag aften.

Det var David Nielsens tropper fra Aarhus, der var med til at sparke Superligaen i gang igen efter en længere coronapause. Og på grund af netop corona spillede de to mandskaber for tomme tribuner.

Men det betød ikke, at fansenes opbakning ikke var til at mærke. For en hel del fans havde taget opstilling ved Tangkroen, hvor der var sat storskærme op til afholde drive-in fodbold.

AGF's Patrick Mortensen har udlignet til 1-1 i 3F Superligakampen mellem AGF og Randers FC på Ceres Park i Aarhus , torsdag 28. maj 2020. Foto: Henning Bagger Vis mere AGF's Patrick Mortensen har udlignet til 1-1 i 3F Superligakampen mellem AGF og Randers FC på Ceres Park i Aarhus , torsdag 28. maj 2020. Foto: Henning Bagger

»Det er jo fantastisk at se den opbakning, vi får. Jeg havde sgu ikke regnet med, der ville være så mange mennesker.«

»Min kone og datter var også ude at cykle tidligere og sagde, at de aldrig havde set så mange med AGF-tøj og flag i parker og så videre, så det rører mig sgu lidt,« fortalte Patrick Mortensen til Eurosport effter kampen. Se interviewet i toppen af artiklen.

Parick Mortensen blev den store redningsmand for AGF, da han i overtiden udlignede til 1-1.

I den anden ende var det Simon Piesinger, der sørgede for Randers' scoring.

Mange af de fans, der ikke var kørt til Tangkroen for at se Superliga-kampen på storskærm, kunne følge med via Zoom hjemmefra.

AGF havde nemlig arrangeret en virtuel tribune med en hel række storskærme, de havde stillet op langs banen. Og det koncept gik verden rundt.