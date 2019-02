»Det fyldte rigtig meget at brænde det straffespark. Ingen tvivl om det.«

Sådan siger Robert Skov om det straffespark, han brændte for FC København mod ærkerivalerne fra Brøndby IF sidste forår i et opgør, som københavnerne endte med at tabe 2-1.

Det sker i et interview på FCK's hjemmeside, hvor superliga-kometen svarer på spørgsmål fra klubbens fans.

Her fortæller han, at den brændte mulighed fra 11-meterpletten på Brøndby Stadion, spøgte i en rum tid i hans baghoved - men at oplevelsen også var en vigtig erfaring for det 22-årige midtbanetalent.

FCKs Robert Skov scorer på straffe under Europa League kampen mellem FCK-Atalanta i Telia Parken, torsdag den 30 august 2018. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2018) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere FCKs Robert Skov scorer på straffe under Europa League kampen mellem FCK-Atalanta i Telia Parken, torsdag den 30 august 2018. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2018) Foto: Liselotte Sabroe

»Men det var også god læring. Det var et stort ansvar at få - noget der sker for de få. At jeg så brændte det straffespark var selvfølgelig super nederen. Men sådan er det i fodbold. Der brænder de allerbedste engang imellem,« siger Robert Skov.

Han skulle nogle måneder senere tage revanche, da han scorede i straffesparkskonkurrencen mod Atalanta i Europa League-playoffkampen i Parken.

»Det var fedt at score mod Atalanta, så kunne jeg lægge det 100 procent bag mig. Det fyldte ikke så meget, men det lå stadig lidt i baghovedet, at jeg havde brændt i en stor kamp. For at lægge det bag mig, var jeg nødt til at sparke igen, og det gik heldigvis godt mod Atalanta,« siger FCK-topscoreren.

Han fik sit helt store gennembrud i efteråret med imponerende 18 ligamål, hvilket har gjort ham til den mest eftertragtede salgsvare i Superligaen, hvor eksperter vurderer, at han kan sælges for over 100 milioner kroner. I dag viste Robert Skov igen prøver på sit store talent, da han bankede to drømmedrøn ind i FCK's sidste træningskamp inden Superligaen starter næset weekend (se målene øverst).

Robert Skov var flyvende for FCK - igen! (Foto: FCK.dk) Vis mere Robert Skov var flyvende for FCK - igen! (Foto: FCK.dk)

Men han har ikke lagt en plan for sin fodboldfremtid. Først og fremmest koncenterer han sig om at spille guldet hjem, til FCK, som han kom til for et år siden fra Silkeborg IF:

»Der er ikke som sådan langt nogen plan for noget med tid eller noget. Personligt tror jeg ikke så meget på det med at lægge sådan nogen planer for, hvornår ting skal ske. Det er vigtigt at være til stede der, hvor jeg er - i nuet.«

Robert Skov afslører også interviewet, at han ikke har nogen drømmedestination i udlandet, men at han dog har en lilel svaghed for Bundesligaen og særligt en klub syd for grænsen.

»Det er svært at sige, hvad der er det rigtige og forkerte. Men som familie er vi kommet meget i Hamborg for at se HSV spille. Hele familien blev grebet af stemningen på stadion. Der har vi været mange gange. Det var en fed oplevelse. Så det er super nice, men jeg har ikke noget, der er over andet.«