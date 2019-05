29.

Det er Robert Skovs rygnummer og antal sæsonmål. Og så er det også en ny Superliga-rekord. For Robert Skov scorede et mål i 1-3-nederlaget til FC Nordsjælland. Og han tog det meget stille og roligt.

»Jeg tror, det betyder mere for gruppen end for ham. Han sidder bare sådan her (kigger rundt i loftet, red.), og han ved ikke, om han har scoret 15 eller 29 mål, virker det som. Han er ligeglad,« som Ståle Solbakken sagde det.

Men helt ligeglad var Robert Skov ikke. Målet betød da trods alt noget, og det samme gjorde rekorden. Det var bare guldet, som betød mest. Alligevel var der noget symbolsk over netop de 29 mål.

Foto: Claus Bech Vis mere Foto: Claus Bech

»Nummeret 29 har en speciel betydning for mig og min familie, så jeg er super stolt af at score 29 mål. Min farfar er født i 1929, så nummeret står for min familie, og dem spiller jeg for hver dag,« siger Robert Skov og sætter ord på betydningen af at være den mest scorende spiller i Superligaens historie.

»Det er jo surrealistisk, men jeg har ikke stået før sæsonen og tænkt, at målsætning var at lave 29 mål. Om jeg havde lavet 28, 29 eller om det var 23 mål, så havde det ikke gjort den store forskel. Men det er sjovt at have slået den, og det er jeg super stolt af,« siger Robert Skov.

Kantspilleren var stolt. Men han var også pisket til at nå rekorden. FCK-fansene var opsatte på at få noget med fra guldfesten, og det kunne høres, hver gang Robert Skov havde bolden.

»Jeg kunne godt høre det en enkelt gang eller to. Jeg tror, de syntes, at det kunne være sjovt, hvis jeg slog den. Det er bare sjov og ballade. De bakker op hver gang, om det går godt eller dårligt. De er der hver gang.«