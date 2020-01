AGF ophæver kontrakten med Youssef Toutouh.

Det skriver superligaklubben på sin hjemmeside.

Ifølge klubben er midtbanespilleren og klubben blevet enige om at ophæve kontrakten, der ellers løb frem til sommeren 2020.

»Trods sit store talent har Youssef haft for langt til spilletid. Så derfor har vi fundet det bedst for alle parter, at vi nu ophæver aftalen, så Youssef kan finde et sted, hvor han kan få kontinuerlig spilletid på førsteholds-niveau.«

»Vi takker Youssef for hans tid og ønsker ham alt det bedste fremover,« siger sportschef i AGF, Peter Christiansen.

Toutouh har været på kontrakt i AGF siden 2018, hvor han kom til efter en længere og til sidst turbulent periode i FC København.

Den tidligere Superliga-profil har i denne sæson været udlejet til norske Stabæk.

