Det har aldrig været nemmere at udleve drømmen som ejer af en fodboldklub.

Derfor vimser rigmænd da også rundt i Superligaen, hvor omkring halvdelen af klubberne er til salg på den ene eller anden måde.

Randers, Horsens, Esbjerg og Silkeborg er decideret i markedet efter investorer i en sådan grad, at de kan overtage aktiemajoriteten og få lov at eje klubben, mens Brøndby, AaB, Lyngby og Hobro er åbne for investorer med de rette tanker.

Og sådanne salgsskilte lokker både seriøse og knap så seriøse bejlere på banen, lyder det fra flere klubber.

»De fleste henvendelser, vi får, kommer fra… Jeg vil ikke sige, at de er fra tosser, men noget af det virker noget uigennemtænkt. Der er folk, der tror, at hvis de har vundet 700.000 i lotto, kan de købe en fodboldklub. Hvis jeg offentliggjorde de henvendelser, vi får, ville nogle nok undre sig,« siger Randers FC-formand Svend Lynge Jørgensen og fortsætter:

»Jeg har indtryk af, at nogle sidder og keder sig rundt omkring, og så ser de for eksempel, at vi siger, at vi godt kunne tænke os nogle med lidt dybere lommer, som helt eller delvist vil købe Randers FC, så vi kan komme videre. Der er nogle, der mener, at det kan de da lige hjælpe med.«

Men det er ikke den hjælp, de ønsker i Randers FC. Eller en eneste af de andre Superliga-klubber, som B.T. har talt med. Tværtimod jagter klubberne investorer, som præsenterer gennemtænkte planer med langsigtede mål.

De er ikke nødvendigvis lige så nemme at finde, og derfor foregår der i klubberne mange snakke for at sortere fantasterne fra feltet.

Bestyrelsesformand Svend Lynge Jørgensen fra Superliga-klubben Randers FC. Foto: Henning Bagger Vis mere Bestyrelsesformand Svend Lynge Jørgensen fra Superliga-klubben Randers FC. Foto: Henning Bagger

»Der er forskellige typer, som vil investere. Mange har tilknytning til branchen, og så er der andre, der synes, at det kunne være spændende at være med til at forme en fodboldklub. For nogle mennesker er det mange penge, og for andre er det få. Og så synes nogle, at det er mere spændende at eje en fodboldklub end en lystyacht,« siger Esbjerg-direktør Brian Knudsen.

En ting er frasorteringen af de værste legeonkler. En anden er konkurrencen om de gode investorer. Med seks af 14 Superliga-klubber på jagt efter folk med penge på kontoen er den konkurrence også til at fornemme.

»Halvdelen af Superligaen er til salg, hvis det er de rette investorer med de rigtige intentioner. Og på et eller andet niveau kæmper vi da om de samme investorer,« siger Silkeborg-direktør Kent Madsen.

Hvem der ender med at vinde kampen om investorerne, vil tiden vise. Kampen kommer i hvert fald til at stå i de dialoger, der er mellem klubber og interesserede. Og flere steder er der stadig liv i klubsalgene.

Kampen om de rigtige penge afgøres dog i sidste ende ikke nødvendigvis af klubberne selv.

»Det må være op til den enkelte investor at vurdere, hvor vedkommende synes, at de får mest mulighed for at drive den business, som de nu ønsker at gøre,« siger Brian Knudsen.