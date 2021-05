Onsdag blev en følelsesladet dag i Sønderjyske.

Cheftræner Glen Riddersholm, der har ført klubben til sin første titel, skulle fyres. Ikke på grund af de sportslige resultater, men fordi Superliga-klubbens amerikanske ejere med investor Robert Platek i spidsen sagde det.

Det fortæller administrerende direktør i Sønderjysk Elitesport Klaus Rasmussen til B.T.

»Det har været et overvejende stort ønske fra vores ejergruppe at starte med en frisk tavle og et friskt team med tre nye ansigter i form af en ny cheftræner, en ny sportschef og en ny CEO. Det er baggrunden for, at vi nu siger farvel til Glen.«

Er det 100 procent ejernes beslutning, at Glen Riddersholm nu er fortid i klubben?

»Ja, det er det. Man skal også se det lidt i den sammenhæng, at de vil starte på en frisk med tre nøglepositioner og har besluttet, at det så skal kombineres med den stab, der er tilbage med masser af Sønderjyske-dna. Det har vi selvfølgelig bakket op om, hvis det er deres holdning, og det er det, vi har kommunikeret til Glen i dag.«

Hvordan tog Glen Riddersholm imod beskeden?

»Glen var klar til at fortsætte rejsen og var ked af, at det ikke var ham, der ikke skulle stå i spidsen for klubben efter sommerferien. Men ellers var han meget fattet, og vi havde en god og følelsesladet snak. Vores bestyrelsesformand, Günther Kohls, Glen og jeg holder meget af hinanden, så selvom vi er voksne mænd, så var der en tåre i øjenkrogen. Det var en følelsesladet dag.«

Er du enig med ejerne i, at Glen Riddersholm skulle ud?

»Der er kommet en indstilling om et nyt team med nogle nye øjne på de tre positioner, og det har vi bakket op omkring hos bestyrelsen og i direktionen. Det har været ejernes konklusion, og det giver også god mening at starte på en frisk tavle med et helt nyt setup,« siger Klaus Rasmussen og fortsætter:

»Men derfor er det følelsesladet at sige farvel til Glen Riddersholm, der har betydet meget for klubben og skabt nogle gode resultater. Man kommer jo til at holde af hinanden, og det er også derfor, at der kommer lidt tårer i øjnene. Vi har stor respekt for hinanden.«

Ingen ny CEO, ingen sportschef og nu ingen cheftræner. Der er syv uger til sæsonstart. Har I styr på det i Sønderjyske?

»Den del, jeg har rigtig meget fokus på, er CEO-delen, og der tror jeg, at vi kan få sat et ansigt på snart. Den sportslige gruppe, der sidder nu, skal finde de sportslige kapaciteter, der skal ind i klubben på en måde, så vi stadig bevarer kulturen i klubben. Det er alle opmærksomme på.«

Hvornår er de tre poster på plads?

»Det skulle der meget gerne være styr på, inden spillerne igen møder ind om tre uger. Så kan det være, at CEO'en starter lidt senere i forhold til opsigelsesvarsel og sådan nogle ting. Men hvis man kunne sætte ansigt på den post også, så skal vi nok hjælpe direktøren, indtil han starter officielt. Det er vigtigt, at vi handler hurtigt.«

Det har været en turbulent tid i Sønderjyske, siden de nye ejere er kommet til. Kan du forstå, hvis der blandt fans er bekymring for, at klubben er ved at miste sin sjæl?

»Det kan jeg selvfølgelig godt forstå. Vi er et specielt projekt, der er bygget op af nogle specielle værdier. Men der skal bekymringen lægges på køl, så skal de nye ejere også have lov til at vise, hvad de gerne vil fremadrettet. De gearer op for de økonomiske rammer og vil løfte klubben hele vejen rundt, så vi fremadrettet kan vinde endnu flere fodboldkampe.«

Klaus Rasmussen, du har været i Sønderjyske utrolig længe. Er du tryg ved den tid, klubben går i møde?

»Jeg er født optimist, og jeg vælger at tro på, at der bliver lyttet til mine input. Jeg ved, at der er rigtig mange gode kræfter i og omkring Sønderjyske, der vil klubben det bedste, og det skal vi nok kunne forene.«

»Men det har været et meget, meget turbulent år. Først et ejerskifte, så Haysens farvel, en pandemi, hvor det har været svært at flytte sig, og på falderebet et farvel til Glen. Vi har aldrig været så hårdt spændt for på fodboldprojektet, så det vil naturligvis skabe nogle bekymringer rundt omkring. Alt andet ville være unaturligt, men nu skal der være plads til, at det nye setup kan komme i gang, og vi giver dem muligheden for at skabe positive overskrifter.«

B.T. har været i kontakt med Glen Riddersholm, der blot ønsker at give en kort kommentar.

»Jeg har været stolt af den rejse, jeg har været med til, og det har ved gud været udfordrende gennem alle to et halvt år, men jeg har været super stolt og glad for min tid. Jeg er mest ærgerlig over, at jeg ikke får lov til at fuldføre det. Det var først i næste sæson, at det hele skulle kulminere, men nu må jeg acceptere, at det ikke er sådan, det bliver – og det gør jeg uden at blinke,« siger han.

Glen Riddersholm kom til Sønderjyske i januar 2019 efter at have haft stillinger i blandt andet Vendsyssel FF, AGF og FC Midtjylland.