'Det synes jeg var et dårligt spørgsmål.'

Der var ikke helt enighed om tingene efter Sønderjyskes nederlag til Randers søndag.

I hvert fald ikke mellem Sønderjyske-træner Glen Riddersholm og TV3 Sports kommentator, Daniel Ortved, da snakken faldt på Sønderjyskes spillestil.

Efter nederlaget spurgte kommentatoren ind til Sønderjyskes spillestil, der under Glen Riddersholm er blevet lagt om, og om hvorvidt Sønderjyske-mandskabet er gode nok eller klar til den omstilling i spillestil, som Riddersholm har bragt med sig.

SønderjyskEs cheftræner Glen Riddersholm under Superligakampen mellem Randers FC og SønderjyskE på Cepheus Park Randers, søndag den 12. maj 2019.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup Vis mere SønderjyskEs cheftræner Glen Riddersholm under Superligakampen mellem Randers FC og SønderjyskE på Cepheus Park Randers, søndag den 12. maj 2019.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup

»Når man spiller på den måde, vi gør i dag, det er jeg rigtig tilfreds med og glad for. At vi så mangler dygtighed og skarphed, og vi vælger fuldstændig at stemple ud, når vi skal forsvare på de standardsituationer, der kan jeg ikke sætte lighedstegn mellem spillestil, og så om vi er klar til det.«

»Det må jeg ærligt indrømme, så det synes jeg var et dårligt spørgsmål,« svarede Glen Riddersholm blandt andet. SE HELE INTERVIEWET ØVERST I ARITKLEN

Men TV3 Sports kommentator fulgte alligevel op med flere spørgsmål om spillestilen i Sønderjyske og kom her ind på, om man i Sønderjyske er klar til nok til at spille den stil, som Riddersholm har valgt.

Og her svarede Glen Riddersholm blandt andet:

»Jamen du har jo selv set kampen, så det er vildt, du kan stille sådan et spørgsmål.«

»Dårligt forsvarsspil, clearingsspil, restforsvar og angreb mod modstanderens mål - det har du, uanset hvilken spillestil, du har. Hvordan du så håndterer de spilsituationer bagefter har ikke noget med spillestil at gøre, så der må jeg sige, at du skal på bænken og have en træneruddannelse, for du taler om noget, du ikke har forstand på,« lød det fra Glen Riddersholm.