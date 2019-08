Engang var Glen Riddersholm og Ståle Solbakken rivaler, der stod og diskuterede på live tv.

Nu kan nordmanden glæde sig over, at kollegaen støtter op om FCKs kampagne for at få europæisk succes.

Glen Riddersholm lagde efter lørdagens møde mellem Sønderjyske og FC København ikke skjul på, at det er for dårligt, at Superligaen ikke har prioriteret mestrenes program højere og gjort det nemmere for Løverne.

Lørdag aften var FC København på besøg i Haderslev, og allerede tirsdag aften lyder menuen igen på en tur på udebane, denne gang til Serbien for at spille mod Røde Stjerne i en sand heksekeddel.

Ståle Solbakkens næste opgave er ude mod Røde Stjerne. Foto: Anders Kjærbye Vis mere Ståle Solbakkens næste opgave er ude mod Røde Stjerne. Foto: Anders Kjærbye

»Selvfølgelig skal vi da give vores danske mandskaber så gode betingelser som overhovedet muligt for at kvalificere sig. Det kommer alle klubber til gode, også en lille klub som Sønderjyske, at FC København går ud at høster point,« siger Glen Riddersholm til TV3 Sport og tilføjer:

»Vi har brug for, at dansk fodbold bliver repræsenteret, og det er FC København om nogen garant for. Udebane i dag og udebane på tirsdag er ikke optimalt.«

FC København vandt kampen mod Sønderjyske med 2-1 og har nu sat klubrekord med seks sejre i træk i de seks første kampe af sæsonen.

Inden den samlede vinder af Champions League-kvalifikations-opgøret mellem Røde Stjerne og FC København skal findes næste tirsdag i Telia Parken, er der endnu en Superliga-kamp på programmet, når Lyngby på fredag besøger nationalarenaen.