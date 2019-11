»Jeg hedder ikke 'Guld-Glen' nu, jeg hedder 'Gule Glen'. Og det er fint.«

Sådan lød det fra Glen Riddersholm efter kampen i Parken.

Sønderjyske-træneren fik under kampen en advarsel, da han brokkede sig kraftigt i forbindelse med det første straffespark, FCK fik tildelt.

»Det med at give udtryk for følelser på sidelinjen er der ikke plads til i dansk fodbold. Sådan er det,« sagde Glen Riddersholm, der bestemt ikke var tilfreds med kendelsen.

Foto: Frank Cilius Vis mere Foto: Frank Cilius

Og det samme gjorde sig gældende ved løvernes andet straffespark.

»Jeg ser dem som forkerte. Det er vi enige i, også på bænkene kollegaerne imellem. På begge to. Dømmer man nummer to, er der straffespark hver eneste gang,« sagde Sønderjyske-træneren.

Ved det første straffespark gav han sin mening til kende overfor fjerdedommeren.

Og det var det, der udløste endnu et gult kort til samlingen, som efterhånden er stor hos Glen Riddersholm. Men det at få advarsler rører ham ikke rigtigt.

»Jeg er også nødt til at sige, jeg er næsten ligeglad med de gule kort. Jeg synes, det er pinagtigt, tre eller fire af dem jeg har fået. Der er heller ikke nogen konsekvens. I gamle dage agerede vi som voksne mennesker. Hvad er det, vi gør? Det er ikke pædagog-Ulla, der render rundt. Der siger man bare: 'Hør, Glen, det var for meget, nu får du en henstilling'. Nu har vi brug for at flage rundt med kort, så folk kan huje og buhe. Jeg giver ikke meget for det show,« sagde Sønderjyske-træneren, der også roste sit mandskab.

For selvom FCK vandt kampen, følte Glen Riddersholm, at Sønderjyske gjorde sig fortjent til at få point med hjem.

I stedet måtte de køre tomhændede hjem til Haderslev efter nederlaget på 0-3. Og det ærgrede ham.

»Vi har det jo med at lave en masse tabeller i moderne fodbold. 'Table of luck' og table of det ene og andet. Hvis man kigger på 'table of forkerte kendelser der går imod', må jeg sige, vi er kandidat til top-tre, når man ikke bare kigger alene på kampen i dag. Det er der ingen tvivl om. Der kan jeg godt fornemme, der er forskel på tidligere at have været i en topklub, hvor tingene kommer lettere, end Sønderjyske, hvor man skal arbejde ekstra hårdt for, at de få marginaler falder ud til ens fordel,« sagde Glen Riddersholm.

Christian 'Greko' Jakobsen fik en advarsel for at begå straffespark. En kendelse, Glen Riddersholm ikke var enig i. Foto: Lars Møller Vis mere Christian 'Greko' Jakobsen fik en advarsel for at begå straffespark. En kendelse, Glen Riddersholm ikke var enig i. Foto: Lars Møller

Han har tidligere en fortid i blandt andet FC Midtjylland - som han førte til mesterskabet - og har dermed mærket den omtalte forskel selv.

Dog ville han gerne understrege, at det ikke handlede om, at de i Sønderjyske klub ser sig selv som ofre. Det er ikke sådan, det skal forstås.

»Vi ser os blive bragt i en situation, hvor der er ting, vi ikke selv kan påvirke. Den situation kunne vi ligeså godt have stået i i Hobro, Randers eller Parken. Det har ikke noget at gøre med, vi spiller i Parken. Jeg har også spillet her og vundet flere kampe, hvor dommeren har været fremragende,« sagde Sønderjyske-træneren.

»Du har bare flere ressourcer i en topklub, og der er bare nogle af de her ting, der falder mere hårdt ud end ellers. Det handler ikke om, vi står i Parken. Det handler om, at når du er en topklub og har et tophold, er der uomtvisteligt nogle elementer, der nogle gange tipper over til ens fordel. Det er helt normalt. Det er ikke kun i Danmark,« sagde Glen Riddersholm.