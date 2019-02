Hvem er inde og hvem er ude? Det er en ny virkelighed, Brøndby IF’s spillere møder ind til på dag to efter fyringen af cheftræner Alexander Zorniger.

Her kan spillere, der har været ude i kulden under den tyske træner, igen spille sig varme på holdet, der frem til sommer skal ledes af Martin Retov som ny midlertidig træner. Han har første træning onsdag formiddag.

»Overordnet set bliver konkurrencesituationen nulstillet, og alle har mulighed for at vise sig frem. Nu kommer der en træner med sine idéer, og det kan give nye spillere muligheden. Det er ingen garanti, at vi stiller med de samme 11 spillere,« sagde sportsdirektør Ebbe Sand, da Zornigers fyring blev offentliggjort mandag.

Men hvilke Brøndby IF-spillere bør på et spillemæssigt plan begræde Zornigers afsked, og hvem kan regne med at lukrere på, at der nu kommer nye træner-øjne på truppen. B.T. giver dig her et overblik over Martin Retovs tropper og deres øjeblikkelige status.

DE ER I FAREZONEN:

Mikael Uhre, angriber

24-årige Uhre har lukreret på Kamil Wilczeks karantæne og har spillet fra start i de to første forårsopgør. Han arbejder godt for sagen, men han har i de to kampe - og i resten af sæsonen - ikke overbevist om, at han er en angriber med klasse til at slå til i en klub af Brøndby IF’s størrelse.

Paulus Arajuuri, forsvar

Fodboldhjertet er enormt, det samme er fysikken. Men makkerskabet med Benedikt Röcker udstiller begge de to store forsvarers svagheder, som er manglende fart i vendinger og løbedueller. Han må stå foran den tyske anfører i køen, hvis der skal prøves noget nyt for at stabilisere det vaklende forsvar.

Dominik Kaiser, midtbane

Den rutinerede Bundesliga-tysker var Zornigers drømmesigning i sommer. Men den boldsikre midtbanespiller har slet ikke haft den positive indvirkning på Brøndby-mandskabet, som hans cv ellers forpligter til. Selv Zorniger virkede til at tvivle på, om han har gnisten til at bryde igennem i Superligaen.

Lasse Vigen, midtbane

Han kan løbe solen sort på midtbanen, men det halter med overblikket, spilintelligensen og slutproduktet for den tidligere U21-landsholdsanfører, når spillet går for hurtigt. Kasper Fiskers skade gør, at hans plads nok er mere sikker, end spillet egentlig berettiger til. Men er den nye trænerduo frisk, ryger han en tur ud på bænken.

Besar Halimi, midtbane

En tysk Zorniger-darling, som sine tekniske færdigheder til trods har haft svært ved at overbevise om, at han er berettiget til en stamplads på Brøndby-mandskabet. Er hæmmet af, at han fungerer bedst på den 10’er-plads, som Hany Mukhtar sidder tungt på, når han er oppe i omdrejninger.

Kasper Fisker, midtbane

Endnu en spiller, som blev hentet under Zorniger, men som ikke var tyskerens opfindelse. Spillede alligevel en vigtig rolle i sølvsæsonen, men i denne sæson har det været småt med spilletid for den hårdtarbejdende midtbane-jyde. Og nu holder en fodskade ham muligvis ude resten af foråret. Meget uheldig timing.

DE LUGTER BLOD:

Jens Martin Gammelby, forsvar

Blev hentet til Brøndby IF fra Silkeborg IF som en dyr afløser for Johan Larsson med en lys fremtid foran sig. Alexander Zorniger virkede dog alt andet end imponeret over den offensivt anlagt højreback, som tyskeren flere gange hang til tørre offentligt, når Gammelby endelig fik chancen.

Simon Tibbling, midtbane

Er der en spiller, som har fået hele Zorniger-pakken, så er det den svenske midtbane-profil. Han var til tider en af Superligaens bedste spillere i forrige sæson, men han slog sig tydeligvist på tyskerens bryske facon, hvilket har medført en række (ufortjente) ture på bænken. En spiller, Retov bør bygge sit hold op om.

Morten Frendrup, midtbane

Det kun 17-årige midtbanetalent imponerede stort i testkampene i januar og fik også chancen med et kvarter på banen i forårspremieren mod FC Nordsjælland. Er et varmt bud på et mere boldspillende og fodbold-intelligent alternativ til Radosevic på 6’er-positionen. Har Retov modet, får han chancen på pladsen.

Hjörtur Hermannsson, forsvar

Fra efteråret 2016 og et år frem spillede 24-årige Hermannsson fuld tid i mere end 30 kampe i Superligaen, hvor han var fast mand i forsvaret for Brøndby. Men i det seneste år er den islandske kriger blevet overhalet af sine konkurrenter til pladsen ved siden af Benedikt Röcker.

Nikolai Laursen, angreb

U21-landsholdsangriberen kom “hjem” til Brøndby i sommer på et lejeophold fra PSV Eindhoven. Han har ved enkelte lejligheder vist klassen, men generelt nåede han ikke at vinde den nu fyrede Brøndby-træners tillid. Går ind i et afgørende forår for sin karriere, som skal sparkes i gang på seniorplan.

Joel Kabongo, forsvar

Den lange forsvarer blev lidt overraskende katapulteret ind i startopstillingen hos Brøndby IF, da han i sommer kom tilbage til klubben fra et lejeophold Fremad Amager. 20-årige Kabongo røg dog ud i kulden igen, bedst som han lignende fremtidens mand i midterforsvaret.

Ante Erceg, angreb

Med tre mål i sine første fem kampe i starten af sæsonen lignede den lille kroat et langtidsholdbart angrebs-hit på Vestegnen. Men nu lugter det mere af døgnflue med mere succes i at løbe offside end at score mål. 29-årige Erceg skal dog ikke helt afskrives endnu, selvom han skal oppe sig for at erobre en stamplads.

Kevin Mensah, angreb

27-årige Mensah er ved at være tilbage i omdrejninger efter en grim skade. Dette forår må være 'make-or-break' i Brøndby IF for den hurtige offensivspiller, som Zorniger havde inde i overvejelserne som et alternativ til højreback. Er det et eksperiment, som Retov tør gå videre med?

DE ER SIKRE:

Hany Mukhtar, midtbane

Brøndbys tyske 10’er er første mand på holdkortet, når han er fit for fight. Han er omdrejningspunktet for holdets offensiv, og når han rammer sit topniveau, er han blandt Superligaens bedste spillere. Det er planen, at han skal sælges til sommer, og skal klubben hive de store millioner ind, skal Mukhtar op i gear igen.

Marvin Schwäbe, målmand

Efter et efterår, hvor Schwäbe i sin dårligste periode flirtede med øgenavnet 'Schwäbe-handske', har tyskeren spillet sig op. Han ligner efterhånden en ganske fin erstatning for Frederik Rønnow i målet med sin tyske sweeper-keeper-stil. Mangler dog stadig at lægge på i topniveauet.

Benedikt Röcker, forsvar

Den store tyske midterforsvarer er i den grad Zornigers mand, men han har også i sin to et halvt år i klubben udviklet sig til at blive en ægte BIF-kriger. Han var da også en naturlig anfører-aftager fra Johan Larsson og må regnes som det sikreste kort i midterforsvaret, selvom han til tider har sine fart-udfordringer.

Simon Hedlund, midtbane

Den nye svenske offensiv-satsning har efter bare to kampe for Brøndby IF bevist, at han er en friskt pust i den gule trøje. Han har fart, går godt med i spillet og virker målsøgende. Bør være selvskrevet til startopstillingen under den nye trænerduo, som bør satse på formstærke spillere.

Kamil Wilczek, angreb

Brøndby IF uden Kamil Wilczek er som Guns N’ Roses uden Axl Rose: Komplet ufarligt. Derfor må det være en lettelse for alle i og omkring vestegnsklubben, at den hyperfarlige polske topscorer vender tilbage fra karantæne i den kommende weekends vigtige kamp mod Randers FC.

Josip Radosevic, midtbane

Det kroatiske sommer-indkøb til midtbanen har fightet sig ind i hjerterne på fansene på Sydsiden. Den 24-årige midtbaneslider har solide kvaliteter til at udfylde rollen som 6’er, men han har dog også væsentlige spillemæssige mangler, som til tider hæmmer holdet.

Anthony Jung, forsvar

22 kampe - 22 gange 90 minutter. At dømme ud fra tallene er den 27-årige tysker blandt Brøndbys bedste spillere. Men ser man nærmere efter, så er det sjældent, at Jung er positivt afgørende hverken i eget eller modstanderens felt. Det er da også kun i mangel af alternativer, at han havner i ‘De er sikre’- kategorien.