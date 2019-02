Martin Retov fik det, han havde drømt om. En sejr i sin debutkamp som Brøndbys nye cheftræner.

Den tidligere Brøndby-spiller blev kastet ind i jobbet, da Alexander Zorniger i mandags fik sparket. Og søndag aften stod han dér så. Alene i det tekniske felt på Brøndby Stadion i et af dansk fodbolds allerstørste trænerjobs.

»Selvfølgelig var det specielt. Jeg kunne ikke finde en anden klub i Danmark, hvor jeg ville føle mig bedre tilpas med at stå dér. På grund af den historik, jeg har. Men når alt kommer til alt er det en fodboldkamp, og derfor er det ligegyldigt, om det er en U17-kamp, eller om det er på Brøndby Stadion,« siger Retov.

Den nye Brøndby-træner fik en hårdt tiltrængt sejr i sin første kamp på den blå-gule bænk. Tiltrængt for hans nye projekt, tiltrængt for hans hold og ikke mindst tiltrængt i forhold til at nå minimummålet om en plads i mesterskabsspillet.

(Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»De tre point er alfa og omega i den situation og den position, vi er i nu. Så det er en gave,« siger Retov.

»I alle nye projekter er det vigtigt at komme godt fra start. Det er vi kommet nu, og det var det, vi havde drømt om. Vi havde håbet, at vi kunne slå Randers, som har spillet to rigtig gode kampe inden den i dag og også spiller en rigtig god 2. halvleg. Så det er et hold, der har medgang lige nu. Vi er glade og stolte over, vi kan slå dem,« fortsætter han.

Den nye Brøndby-boss har haft en uge, hvor han ikke bare har arbejdet med at få spillerne tilbage på ret køl. Han har også set andre opgaver hobe sig på sit nye trænerbord.

»Det har været hektisk. Der har været mange anderledes ting, som jeg har været nødt til at forholde mig til, som jeg ikke havde noget med at gøre som assistenttræner. Men når alt kommer til alt handler det ikke så meget om mig, for jeg har et fantastisk team bag mig derinde. Folk arbejder kun med at ro den samme vej. Det gør det lettere for mig. Jeg skal tage nogle beslutninger, som jeg ikke skulle tage før. Men det lever jeg med, og det har jeg det rigtig godt med,« erklærer Retov, der især har brugt tid på spillernes mentalitet og psyke, siden han overtog trænerjobbet i mandags.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Et eller andet sted handler det om at vise dem tillid og vise dem tryghed. Vise dem, at de kan lave fejl, uden at jeg farer op i det røde felt. De skal tro på, at de ikke har glemt det, de har lært som spillere. De er ikke startet så godt i de første to kampe, men i dag viste de, at de har noget mentalt, selv om i bliver presset til sidst, hvor vi bliver bange for at vinde. Men jeg tror, det er helt naturligt oven på den periode, vi lige har haft,« siger han.

Nu har den nye Brøndby-træner én sejr i lige så mange kampe.

Han har derfor langt fra diskvalificeret sig til det job, som lige nu er hans på midlertidig basis, men som han håber at få på mere permanent basis.

»Nu har vi vundet én fodboldkamp, og det er jeg selvfølgelig superglad for. Jeg gør mit absolut bedste, og så er det op til klubben, hvad de bestemmer sig for,« slutter den nye Brøndby-træner.